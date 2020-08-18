В Харькове открылась выставка "музей избирательного трэша". Об этом сообщается на сайте Движения ЧЕСТНО.

"В Харькове всегда процветало гречкосейство. Мы часто видели "агитацию" в виде продуктовых наборов, подарков на различные праздники и агитационные концерты", – отметила Александра Щукина, аналитик Движения ЧЕСТНО.

Она утверждает, что движение ЧЕСТНО имеет целью воспитать политическую культуру у людей, чтобы они избирали политиков не за подарки и взятки, а за содержательную избирательную кампанию и конкретные поступки.

На выставке представлены образцы подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара. Всего на выставке около сотни экспонатов, уточняет АТН.

По данным СМИ, политики украшали своими портретами школьные дневники, печатали партийную символику на карандашах и рассылали молитвенники с собственным изображением.

Кроме того, в музее нашлось место и для печально известной гречки. К этой крупе, по словам организаторов выставки, у кандидатов особая привязанность.

Выставка будет работать в Харькове до 17 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу площадь Свободы, 5. Вход бесплатный.

После Харькова экспозицию покажут в Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.

В Киеве в 2019 году тоже открывали "музей избирательного треша", организованный при поддержке движения "ЧЕСНО". В экспозиции были представлены примеры черного пиара, удивительных слоганов и "законного подкупа" во время избирательных кампаний в независимой Украине.