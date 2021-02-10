Вспышку сальмонеллы зафиксировали в студенческом общежитии Луцка

Заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления.

В Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета произошла вспышка сальмонеллеза. Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Пять студентов попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции и находятся в состоянии средней тяжести.

Эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике. В столовых и других заведениях общественного питания пострадавших не питались.

Заболевания сальмонеллезом, уровень которого в области растет, стало серьезной угрозой для населения, сообщили лабцентре. По данным факторного анализа проведенного специалистами лабораторного центра, 22% из числа заболевших связывают заболевание с употреблением мясных продуктов, 38% — с употреблением яиц, 21% — с употреблением кулинарных изделий.

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