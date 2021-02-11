Нацполицию Украины переведут на новую модель: что изменится

Одна из основных идей изменения модели управления – это создание на базе каждого района единого пространства безопасности.

Деятельность Национальной полиции Украины будет организована по новой модели.

Как сообщается на сайте Нацполиции, о нововведениях рассказал глава ведомства Игорь Клименко во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел.

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"У нас появилось 132 районных подразделения полиции – управления и отделы. Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе мы создали отделы, отделения и сектора полицейской деятельности", – объяснил Клименко.

По его словам, отделения полиции поделят на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы. Это объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками, которые могут расследовать полицейские офицеры общины, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения нуждаются в своей структуре в криминальной полиции и следствии, потому что населения на той территории обслуживания в принципе немного и криминогенная ситуация спокойная.

Сектора полицейской деятельности – это небольшие подразделения полиции, где будет работать только превенция – есть группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.

Одна из основных идей изменения модели управления – это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным осталось районное подразделение, а все остальные структурные единицы – в его подчинении.

В распоряжении руководителя районного подразделения – все наряды полиции и группы реагирования на территории района, и он самостоятельно может определять их дислокации в зависимости от оперативной необходимости.

В то же время сокращение количества территориальных подразделений полиции и личного состава не будет. Зато сокращено 1000 руководителей, а их должности передали в службы, которые чаще всего общаются с людьми.

Сейчас в государстве создано 26 областных главных управлений Нацполиции, 646 территориальных подразделений и 500 полицейских станций.

"Изменив подход к организации деятельности полиции, мы скорректировали полицейское присутствие там, где его практически не было. В то же время усилили уголовный блок и следствие там, где фиксировали перегрузки. Поэтому новая модель работы полиции введена, чтобы в любом населенном пункте страны люди могли получить одинаково качественный полицейский сервис и чувствовали себя в безопасности", – подытожил Клименко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал три ключевых направления, на которых в 2021 году сосредоточится МВД. Это развитие санавиации, осовременивание гидрометеорологической службы и продвижение масштабных проектов безопасности.