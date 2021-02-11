Нацполіцію України переведуть на нову модель: що зміниться

Одна з основних ідей зміни моделі управління — це створення на базі кожного району єдиного простору безпеки.

Діяльність Національної поліції України буде організовано за новою моделлю.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, про нововведення розповів голова відомства Ігор Клименко під час розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ

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"У нас з’явилося 132 районні підрозділи поліції – управління та відділи. Щоби максимально охопити населення поліцейським захистом, у їх складі ми створили відділи, відділення та сектори поліцейської діяльності", – пояснив Клименко.

За його словами, відділення поліції поділять на два типи: одні матимуть у штаті слідчі підрозділи та карний розшук, а в інших залишиться лише дізнання та превентивні служби. Це пояснюється тим, що злочини невеликої тяжкості тепер є кримінальними проступками, які можуть розслідувати поліцейські офіцери громади, дільничні та працівники ювенальної превенції. Тож не всі невеликі підрозділи потребують у своїй структурі кримінальну поліцію та слідство, бо населення на тій території обслуговування в принципі небагато і криміногенна ситуація спокійна.

Сектори поліцейської діяльності – це невеликі підрозділи поліції, де працюватиме лише превенція – тобто групи реагування, які оперативно виїжджають на виклики за 102, а також дільничні офіцери поліції, які безпосередньо працюють із населенням.

Одна з основних ідей зміни моделі управління – це створення на базі кожного району єдиного безпекового простору. Якщо раніше всі територіальні підрозділи були окремими структурними одиницями й виконували завдання виключно на визначених окремих територіях управлінь, відділів чи відділень, то тепер основним залишився районний підрозділ, а всі інші структурні одиниці – в його підпорядкуванні.

У розпорядженні керівника районного підрозділу – усі наряди поліції та групи реагування на території району, тож він самостійно може визначати їхню дислокацію залежно від оперативної необхідності.

Водночас скорочення кількості територіальних підрозділів поліції та особового складу не відбудеться. Натомість скорочено 1000 керівників, а їхні посади передали у служби, які найчастіше комунікують із людьми.

Нині в державі створено 26 обласних головних управлінь Нацполіції, 646 територіальних підрозділів і 500 поліцейських станцій.

"Змінивши підхід до організації діяльності поліції, ми скорегували поліцейську присутність там, де її практично не було. Водночас посилили кримінальний блок та слідство там, де фіксували перенавантаження. Тож нова модель роботи поліції введена, аби в будь-якому населеному пункті країни люди могли отримати однаково якісний поліцейський сервіс і почувалися в безпеці", – підсумував Клименко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав три ключові напрями, на яких 2021 року зосередиться МВС. Це розвиток санавіації, осучаснення гідрометеорологічної служби і просування масштабних безпекових проєктів.