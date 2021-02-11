В Херсоне учительнице русского языка грозит до 12 лет тюрьмы за государственную измену

По данным следствия, кандидат педагогических наук занималась шпионажем на протяжении пяти лет.

Херсонская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту государственной измены – часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время женщина предстанет перед Херсонским городским судом для рассмотрения дела по существу: "Обвиняемой грозит от 12 до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества, или без таковой".

"Расследованием установлено, что женщина на протяжении 2015 – 2020 годов выполняла поставленные представителем РФ задачи, связанные со сбором, анализом и передачей представителю иностранного государства информации, необходимой для проведения подрывной деятельности против Украины", – рассказали в прокуратуре.

Делала она это, по данным гособвинителя, "в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и экономической безопасности" своей страны. Расследование вел следственный отдел СБУ в Херсонской области.

Местное издание "Типичный Херсон" уточнило, что обвиняемую зовут Татьяна Кузьмич, и она является преподавателем: "Женщина работала учителем русского языка и имеет звание кандидата педагогических наук".

"В августе прошлого года женщину задержала контрразведка СБУ. Она работала заведующей учeбнo-мeтoдичecкoй лaбopaтopии упpaвлeния учeбными зaвeдeниями Xepcoнcкoгo oблcoвeтa, а также руководила общественной организацией "Русская национальная община "Русич", – сообщается в материале "Типичного Херсона" со ссылкой на данные следствия.

В публикации херсонского информационного портала уточняется, что "Татьяне Кузьмич инкриминировали руководство сеткой агентов ФБ на Херсонщине". Издание напомнило, что женщина уже была арестована, но в октябре 2020-го – вышла на свободу под залог. На выходе из здания ее встретили активисты "Самообороны Херсона", с плакатами "Кузьмич, в СИЗО безопасней" и "Агентам ФСБ место в России", и облили женщине лицо красной краской.