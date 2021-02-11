У Херсоні вчительці російської мови загрожує до 12 років в'язниці за державну зраду

За даними слідства, кандидат педагогічних наук займалася шпигунством протягом п'яти років.

Херсонська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо місцевої жительки за фактом державної зради — частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Як зазначили в прес-службі відомства, найближчим часом жінка постане перед Херсонським міським судом для розгляду справи по суті: "Обвинуваченій загрожує від 12 до 15 років тюремного увʼязнення з конфіскацією майна або без".

"Розслідуванням встановлено, що жінка протягом 2015 — 2020 років виконувала поставлені представником РФ завдання, повʼязані зі збором, аналізом і передачею представнику іноземної держави інформації, необхідної для проведення підривної діяльності проти України", — розповіли в прокуратурі.

Робила вона це, за даними державного обвинувача, "на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній та економічній безпеці" своєї країни. Розслідування вів слідчий відділ СБУ в Херсонській області.

Місцеве видання "Типовий Херсон" уточнило, що обвинувачену звуть Тетяна Кузьміч, і вона є викладачем: "Жінка працювала вчителем російської мови та має звання кандидата педагогічних наук".

"У серпні минулого року жінку затримала контррозвідка СБУ. Вона працювала завідуючою навчально-методичної лaбopaтopії управління навчальними закладами Xepcoнcькoї облради, а також керувала громадською організацією "Російська національна громада «Русич», — повідомляється в матеріалі "Типового Херсона" з посиланням на дані слідства.

У публікації херсонського інформаційного порталу уточнюється, що "Тетяні Кузьміч інкримінували керівництво сіткою агентів ФБ на Херсонщині". Видання нагадало, що жінка вже була арештована, але в жовтні 2020-го — вийшла на свободу під заставу. На виході з будівлі її зустріли активісти "Самооборони Херсона", з плакатами "Кузьміч, у СІЗО безпечніше" і "Агентам ФСБ місце в Росії", і облили жінці обличчя червоною фарбою.