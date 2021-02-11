Рассмотрение дела против Труханова по "Краяну" возобновится. Суд удовлетворил апелляцию САП

Дело о закупке Одесским горсоветом зданий завода "Краян" будет пересмотрено Высшим антикоррупционным судом.

Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила решение Малиновского районного суда Одессы, которая в 2019 году оправдала всех фигурантов "дела Краян". Об этом сообщил "Центр протидії корупції" в Телеграме.

Суд удовлетворил апелляцию САП, которая просила отменить оправдательный приговор подозреваемым. Решение одесского райсуда признано таким, что имело признаки неправомерного. Заново рассмотрением дела займется первая инстанция Высшего антикоррупционного суда.

Решение о пересмотре дела приняли судьи: Виктор Панкулич, Игорь Панаид и Сергей Бондарь.

Дело по покупке зданий "Краяна" привело к вероятному хищению 92 млн гривен. Здания завода приобрели по завышенной стоимости. НАБУ и САП завели уголовное дело по данному факту. Но в июле 2019 года суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя и других фигурантов уголовного дела. Суд решил, что на тот момент не было достаточного количества доказательств вины мэра.

Напомним, 9 июля 2019 года Малиновский районный суд Одессы оправдал Геннадия Труханова в деле о хищении бюджетных средств. САП в тот же день заявили, что они обжалуют решение суда в апелляционных инстанциях.