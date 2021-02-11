Розгляд справи проти Труханова по "Краяни" відновиться. Суд задовольнив апеляцію САП

Справу про закупівлю Одеською міськрадою будівель заводу "Краян" перегляне Вищий антикорупційний суд.

Апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала рішення Малиновського районного суду Одеси, який у 2019 році виправдав усіх фігурантів "справи Краян". Про це повідомив "Центр протидії Корупції" в Телеграмі.

Суд задовольнив апеляцію САП, яка просила скасувати виправдувальний вирок підозрюваним. Рішення одеського райсуду визнано таким, що мало ознаки неправомірного. Заново розглядом справи займеться перша інстанція Вищого антикорупційного суду.

Рішення про перегляд справи прийняли судді: Віктор Панкулич, Ігор Панаїд і Сергій Бондар.

Справа щодо покупки будинків "краю" призвела до ймовірного розкрадання 92 млн гривень. Будинки заводу придбали за завищеною вартістю. НАБУ і САП завели кримінальну справу за даним фактом. Але в липні 2019 року суд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, його заступника та інших фігурантів кримінальної справи. Суд вирішив, що на той момент не було достатньої кількості доказів провини мера.

Нагадаємо, 9 липня 2019 року Малиновський районний суд Одеси виправдав Геннадія Труханова у справі про розкрадання бюджетних коштів. САП в того ж дня заявили, що вони оскаржать рішення суду в апеляційних інстанціях.