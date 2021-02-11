В Киеве экс-ректор помогал студентам-медикам сдавать экзамен за $3 тысячи (фото)

Ежегодная прибыль от мошеннической схемы приносила около 2 млн долларов в год.

Бывший проректор одного из киевских медицинских университетов организовал коррупционную схему, по которой за деньги договаривался о сдаче студентами-медиками экзамена КРОК. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

За вознаграждение от 3 тысяч долларов он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата.

"Получив "заказ", экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за 500 долларов США составить интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с двумя соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете", — сказано в сообщении.

Уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около 2 млн долларов США.

"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства лиц и местами проведения экзаменов правоохранителями выявлено и изъято экзаменационные работы подставных студентов, документацию о проведении экзаменов, паспорта граждан Украины с явными признаками подделки, средства связи, которые использовались участниками сделки, денежные средства, бланки сертификатов по успешного прохождения экзамена и тому подобное", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении трем лицам.

Напомним, контрразведка СБУ остановила схему незаконных поездок иностранцев в Евросоюз. Правоохранители установили, что ректор частного ВУЗа в Киеве за деньги оформлял фиктивные приглашения на обучение в ЕС для жителей стран Северной Африки, Центральной и Южной Азии.