У Києві екс-ректор допомагав студентам-медикам успішно складати іспит за 3 тисячі доларів

Щорічний прибуток від шахрайської схеми приносив близько 2 млн доларів на рік.

Колишній проректор одного з київських медичних університетів організував корупційну схему, за якою за гроші домовлявся про складання студентами-медиками іспиту КРОК. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За винагороду від 3 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання з успішним складенням ліцензованих іспитів і отриманням відповідного сертифіката.

"Отримавши "замовлення", екс-ректор пропонував викладачам і студентам-відмінникам за 500 доларів США скласти інтегрований тестовий іспит замість клієнта. Для цього він разом з двома співучасниками змінювали фотографію в паспорті замовника на фото підставного студента, який успішно складав іспит, отримував сертифікат і можливість надалі продовжувати навчання на медичному факультеті", — сказано в повідомленні.

Вже встановлено ряд епізодів складення іспиту за підробленими паспортами і понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження тестів за шахрайською схемою. Щорічний прибуток від такої діяльності становив близько 2 млн доларів США.

"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб і місцями проведення іспитів правоохоронцями виявлено та вилучено екзаменаційні роботи підставних студентів, документацію про проведення іспитів, паспорти громадян України з явними ознаками підробки, засоби зв'язку, які використовувалися учасниками угоди, грошові кошти, бланки сертифікатів щодо успішного проходження іспиту тощо", — повідомили в прокуратурі.

Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру трьом особам.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ зупинила схему незаконних поїздок іноземців до Євросоюзу. Правоохоронці встановили, що ректор приватного ВНЗ в Києві за гроші оформляв фіктивні запрошення на навчання у ЄС для жителів країн Північної Африки, Центральної і Південної Азії.