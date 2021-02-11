Во Львове задержали осквернителей памятника Бандере, им грозит до семи лет (фото)

Полиция Львова назвала раскрытие данного преступления "делом чести" и привлекла к его расследованию Службу безопасности Украины.

Правоохранители установили и задержали злоумышленников, якобы причастных к повреждению памятника Степану Бандере во Львове. Данную информацию обнародовал отдел коммуникации полиции Львовской области в четверг, 11 февраля.

"Правоохранители разоблачили двух уроженцев Хмельницкой области, студентов одного из львовских учебных заведений в возрасте 19 и 24 лет", – рассказали в полиции. Имена и личные данные задержанных не приводятся.

Как сообщается в публикации МВД: "Раскрытие этого циничного преступления, совершенного во Львове, было делом чести для всех правоохранителей". Также уточняется, что к оперативно-розыскными мероприятиям были привлечены сотрудники "различных служб и подразделений полиции Львовщины", а также следователи СБУ и прокуратуры.

"По местам их проживания были проведены санкционированные обыски с привлечением спецназа полиции Львовщины, во время которых были изъяты вещественные доказательства", – отметил начальник Главного управления Нацполиции Львовской области Василий Виконский.

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По его словам, студентам уже сообщено о подозрении, и вскоре суд изберет задержанным меры пресечения: "Следователи сообщили злоумышленникам о подозрениях в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины".

"Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет".

Отметим, что украинский националист Степан Бандера был похоронен в городе Мюнхен, расположенном на юге Германии, на самом известном городском кладбище Вальдфридхоф. Там же находится его тело. Каким именно образом памятник Степану Бандере стал местом его захоронения – неизвестно.

Напомним, 5 февраля около полуночи на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия. В настоящее время памятник полностью очищен от следов краски.