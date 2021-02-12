Собирали военные тайны: СБУ задержала двух подозреваемых в работе на ФСБ РФ (фото)

Двое украинцев, по данным СБУ, пытались узнать информацию о военной технике ВСУ.

Сотрудники контрразведки СБУ задержали двух украинцев, которые подозреваются в сборе секретной информации в пользу ФСБ РФ о боеготовности и обеспечении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следствие предполагает, что российская спецслужба поставила подозреваемым задачу получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники ВСУ во время проведения АТО/ООС.

"Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей", – говорится в сообщении.

СБУ задержала двух украинцев во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытки их переправки российским кураторам. Операция происходила согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении задержанных осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что ранее СБУ задержала подозреваемого в сборе секретных данных о военных беспилотниках для ФСБ.