Зеленский с послами G7 побывал на Донбассе. Что президент увидел и решил изменить

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил зону боевых действий в Донецкой области вместе с представителями Большой семерки. Глава государства оценил ситуацию, поговорил с военными и поделился, что собирается изменить. Фокус собрал всю информацию о поездке.

Разруха и несправедливость

В своем Telegram-канале Зеленский написал, что посетил Донбасс вместе с послами G7 с целью привлечь внимание международной общественности к ситуации на Востоке. По словам президента, он советует всем гостям из других государств, которые приезжают, побывать на Донбассе, ведь только так можно понять, что происходит со страной.

"Разрушенные жизни и вся та искусственно созданная несправедливость, которую видишь с передовой, – это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя существующие переговорные возможности, в частности, через более широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки, — отметил Владимир Зеленский. — Предлагая экономические и социальные инструменты, которые будут трансформировать жизнь на свободной части Донбасса в безусловный аргумент в пользу Украины".

[ + – ] Пост Владимира Зеленского о поездке

Трагическая потеря солдат

В день визита президента на Донбассе от вражеских пуль погибли двое бойцов ВСУ. Утром снайпер обстрелял позиции украинских защитников в районе поселка Зайцево, военнослужащий Александр Глушко из 59-й мотопехотной бригады получил ранение. Его доставили в больницу Бахмута, однако медики не смогли спасти жизнь мужчины. Воин скончался в возрасте 36 лет.

Владимир Зеленский узнал о происшествии и выразил соболезнования близким бойца:

"Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости. Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость".

[ + – ] Минута молчания

Владимир Зеленский 11 февраля почтил память военных, погибших в боях за Авдеевку в 2017 году, послы стран G7 также возложили цветы к мемориалу и провели минуту в молчании. Глава государства напомнил, что в 2018 году на Востоке погиб 121 военный и еще 799 получили ранения, в 2019 году умерло 100 военных, ранены 507, в 2020 году противник убил 50 человек и ранил 338.

Как обстоят дела на передовой

Владимир Зеленский вместе с послами пообщался с украинскими военнослужащими в считанных километрах от линии соприкосновения. Морпехи вручили президенту значок, как символ того, что они "всегда готовы прийти на помощь" и считают его своим другом, а глава государства выдал бойцам награды и ценные подарки. Владимир Зеленский подчеркнул, что командование должно уделять больше времени рядовым бойцам.

"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава, чтобы они постоянно навещали наших парней и девушек на передовой", – заявил гарант.

[ + – ] Президент общается с военнослужащими Фото: president.gov.ua

Боевики нарушают перемирие

Владимир Зеленский обратил внимание на большое количество обстрелов на Донбассе, несмотря на режим тишины. По его информации, за последние недели боевики стали чаще атаковать позиции ВСУ, нападения связывают с попыткой давления на Трехстороннюю контактную группу. Он добавил, что украинские военные имеют право отвечать врагу при каждом нарушении перемирия, и они адекватно реагируют, не нуждаясь в отдельных приказах.

Владимир Зеленский вместе с иностранными дипломатами побывал в Авдеевке, Шумах, посетил промзону и заехал на позицию военных, которая расположена в 80 метрах от боевиков. Именно здесь, по данным командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко, противники чаще всего нарушали режим тишины.

Президент подчеркнул важность прекращения огня на Донбассе, даже если оккупанты не соблюдают договоренности. По его словам, о таких мерах говорили семь лет, однако реализовать смогли только в конце июля 2020 года.

"Постоянные наши приезды, как говорят в армии, "на ноль" дают возможность понимать, что армия в нормальном состоянии — состоянии сильном, в частности, психологически", – добавил Зеленский.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского

Будущее Минских соглашений

На Донбассе Владимир Зеленский рассказал журналистам о работе над мирными договоренностями. Он сообщил, что украинская сторона соблюдает все условия, которые были достигнуты в Париже на встрече в "Нормандском формате" в конце 2019 года, в частности разведение войск и разминирование территорий.

"К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат, – высказался президент на брифинге. – Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать".

Он добавил, что команды лидеров "Нормандской четверки" разработали новый документ со сроками выполнения обязательств, авторы уже направили участникам финальную версию. Владимир Зеленский ожидает, что вскоре участники переговоров акцептуют документ и организуют встречу в "Нормандском формате". Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что Минские соглашения являются единственным путем мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.