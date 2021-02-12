Зеленський з послами G7 побував на Донбасі. Що президент побачив і вирішив змінити

11 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій в Донецькій області разом із представниками Великої сімки. Глава держави оцінив ситуацію, поговорив із військовими і поділився тим, що збирається змінити. Фокус зібрав усю інформацію про поїздку.

Розруха та несправедливість

У своєму Telegram-каналі Зеленський написав, що відвідав Донбас разом із послами G7 із метою привернути увагу міжнародної громадськості до ситуації на Сході. За словами президента, він радить усім гостям з інших держав, які приїжджають, побувати на Донбасі, адже тільки так можна зрозуміти, що відбувається з країною.

"Зруйновані життя і вся та штучно створена несправедливість, яку бачиш із передової, — це те, що потрібно неодмінно виправляти. Розширюючи наявні переговорні можливості, зокрема, через більш широке залучення наших західних друзів з Європи та Америки, — зазначив Володимир Зеленський. — Пропонуючи економічні та соціальні інструменти, які будуть трансформувати життя на вільній частині Донбасу в безумовний аргумент на користь України".

[ + – ] Допис Володимира Зеленського про поїздку

Трагічна втрата солдатів

У день візиту президента на Донбасі від ворожих куль загинули двоє бійців ЗСУ. Вранці снайпер обстріляв позиції українських захисників поблизу селища Зайцеве, військовослужбовець Олександр Глушко з 59-ї мотопіхотної бригади отримав поранення. Його доставили в лікарню Бахмута, однак медики не змогли врятувати життя чоловіка. Воїн помер у віці 36 років.

Володимир Зеленський дізнався про подію і висловив співчуття близьким бійця:

"Сьогодні, перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Незважаючи на домовленості щодо білоруського режиму всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що давати гідну відсіч і відстоювати нашу незалежність".

[ + – ] Хвилина мовчання

Володимир Зеленський 11 лютого вшанував памʼять військових, загиблих у боях за Авдіївку в 2017 році, посли країн G7 також поклали квіти до меморіалу та провели хвилину в мовчанні. Глава держави нагадав, що в 2018 році на Сході загинув 121 військовий і ще 799 отримали поранення, у 2019 році загинуло 100 військових, поранені — 507, у 2020 році противник убив 50 осіб і поранив 338.

Як йдуть справи на передовій

Володимир Зеленський разом із послами поспілкувався з українськими військовослужбовцями в лічених кілометрах від лінії зіткнення. Морпіхи вручили президенту значок, як символ того, що вони "завжди готові прийти на допомогу" і вважають його своїм другом, а глава держави видав бійцям нагороди та цінні подарунки. Володимир Зеленський підкреслив, що командування має приділяти більше часу рядовим бійцям.

"Важливо, що вищий офіцерський склад знаходиться на передовій. Ми говорили з головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу, щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій", — заявив гарант.

[ + – ] Президент спілкується з військовослужбовцями Фото: president.gov.ua

Бойовики порушують перемирʼя

Володимир Зеленський звернув увагу на велику кількість обстрілів на Донбасі, незважаючи на режим тиші. За його інформацією, за останні тижні бойовики почали частіше атакувати позиції ЗСУ, напади повʼязують зі спробою тиску на Тристоронню контактну групу. Він додав, що українські військові мають право відповідати ворогові на кожне порушення перемирʼя, і вони адекватно реагують, не потребуючи окремих наказів.

Володимир Зеленський разом з іноземними дипломатами побував в Авдіївці, Шумах, відвідав промзону та заїхав на позицію військових, яка розташована в 80 метрах від бойовиків. Саме тут, за даними командувача Операцією обʼєднаних сил Володимира Кравченка, противники найчастіше порушували режим тиші.

Президент підкреслив важливість припинення вогню на Донбасі, навіть якщо окупанти не дотримуються домовленості. За його словами, про такі заходи говорили сім років, однак реалізувати змогли тільки наприкінці липня 2020 року.

"Постійні наші приїзди, як кажуть в армії, "на нуль" дають можливість розуміти, що армія в нормальному стані — стані сильному, зокрема, психологічно", — додав Зеленський.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського

Майбутнє Мінських угод

На Донбасі Володимир Зеленський розповів журналістам про роботу над мирними домовленостями. Він повідомив, що українська сторона дотримується всіх умов, які були досягнуті в Парижі на зустрічі в "нормандському форматі" наприкінці 2019 року, зокрема розведення військ і розмінування територій.

"До "Мінська" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, привʼязати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат, — висловився президент на брифінгу. — Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити ".

Він додав, що команди лідерів "Нормандської четвірки" розробили новий документ із термінами виконання зобовʼязань, автори вже надіслали учасникам фінальну версію. Володимир Зеленський очікує, що незабаром учасники переговорів акцептують документ та організують зустріч у "нормандському форматі". Посол Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що Мінські угоди є єдиним шляхом мирного врегулювання конфлікту на Сході України.