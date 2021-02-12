"Для преступной власти, развернувшей террор против инакомыслящих, объективные СМИ являются "ихними", то есть чужими", - заявление ОПЗЖ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Наши каналы не закрывали. Мы закрывали ихние".

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Это жалкое оправдание преступных и незаконных действий самого Президента, СНБОУ, контролируемых ими национал-радикальных организаций, многочисленных представителей власти и политических сил, не способных работать на развитие страны и видящих в политическом терроре, репрессиях и удушении свободы слова единственный путь к упрочению своей власти и влияния", — считают в ОПЗЖ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK на постоянной основе смотрели миллионы граждан Украины. Многие из них являются и, мы уверены, останутся сторонниками партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", занимающей первое место среди партий, которых готовы поддержать украинцы. Согласно исследованию, проведенному "Украинской социологической группой" с 26 января по 2 февраля 2021 года, нашу партию готовы поддержать 25,7% граждан.

"То есть миллионы украинцев, как минимум четверть населения нашей страны, Президент Зеленский называет "ихние", отделяя от правильных "наших". Реально же людей, осуждающих запрет телеканалов, уже сейчас намного больше, и их количество будет только расти. Сколько пройдет времени, пока в число "ихних" не войдет 73% украинцев или 99%?", — добавили в партии.

Кроме того, в "Оппозиционной платформе – За Жизнь" заявили, что президент Зеленский, находясь "под внешним влиянием США и став жертвой манипуляций ближайшего окружения, может верить, что он действует по принципу "разделяй и властвуй", стремясь ослабить своего единственного принципиального противника. Однако действия и риторика Президента направлены на разрушение законности, уничтожение правового государства и раскол общества".

"Политика раскола и сегрегации общества, с восторгом унаследованная Зеленским от его предшественника Порошенко, направлена лишь на расправу с инакомыслящими, покрытие невероятной коррупции и ограбление населения, игнорирование жизненно важных потребностей граждан в сфере обеспечения медицинской защитой от коронавируса, а также права на свободное использование русского языка", — говорится в тексте сообщения.

Именно за объективное освещение этих тем были закрыты телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"С точки зрения преступной власти, развернувшей террор против собственного народа, они действительно являются "ихними", то есть чужими. И могут с полным правом этим гордиться", — резюмируют в Оппоплатформе.