"Для злочинної влади, яка розгорнула терор проти інакодумців, об'єктивні ЗМІ є "їхніми", тобто чужими", — заява ОПЗЖ

Президент України Володимир Зеленський заявив: "Наші канали не закривали. Ми закривали їхні".

Відповідну заяву було опубліковано на сайті "Опозиційна платформа — За життя".

"Це жалюгідне виправдання злочинних і незаконних дій самого Президента, РНБОУ, контрольованих ними націонал-радикальних організацій, численних представників влади і політичних сил, які не здатні працювати на розвиток країни і бачать у політичному терорі, репресіях і задушенні свободи слова єдиний шлях до зміцнення своєї влади та впливу", — вважають в ОПЗЖ.

Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK на постійній основі дивилися мільйони громадян України. Багато з них є і, ми впевнені, залишаться прихильниками партії "Опозиційна платформа — За життя", яка посідає перше місце серед партій, яких готові підтримати українці. Згідно з дослідженням, проведеним "Українською соціологічною групою" з 26 січня по 2 лютого 2021 року нашу партію готові підтримати 25,7% громадян.

"Тобто мільйони українців, як мінімум чверть населення нашої країни, Президент Зеленський називає "їхні", відокремлюючи від правильних "наших". Реально ж людей, які засуджують заборону телеканалів, уже зараз набагато більше, і їхня кількість тільки зростатиме. Скільки мине часу, поки до "їхніх" не ввійде 73% українців або 99%?", — додали в партії.

Крім того, в "Опозиційній платформі — За Життя" заявили, що президент Зеленський, перебуваючи "під зовнішнім впливом США та ставши жертвою маніпуляцій найближчого оточення, може вірити, що він діє за принципом "розділяй і володарюй", прагнучи послабити свого єдиного принципового противника. Однак дії і риторика Президента спрямовані на руйнування законності, знищення правової держави і розкол суспільства".

"Політика розколу і сегрегації суспільства, із захопленням успадкована Зеленським від його попередника Порошенка, спрямована лише на розправу з інакомислячими, покриття неймовірної корупції та пограбування населення, ігнорування життєво важливих потреб громадян у сфері забезпечення медичним захистом від коронавірусу, а також права на вільне використання російської мови", — йдеться в тексті повідомлення.

Саме за об'єктивне висвітлення цих тем були закриті телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK.

"З точки зору злочинної влади, яка розгорнула терор проти власного народу, вони дійсно є "їхніми", тобто чужими. І можуть з повним правом цим пишатися", — резюмують в Опоплатформі.