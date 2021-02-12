Мировые СМИ продолжают критиковать решение Зеленского о закрытии каналов - 112.ua

Соответствующие новости опубликовал крупнейший интернет-портал Yahoo и ведущие общенациональные СМИ многих стран мира — Канады, Индии, Ирландии, Сингапура и других.

Ведущие СМИ в большинстве стран мира продолжают критиковать Владимира Зеленского за закрытие трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Журналисты изданий Reuters, Associated Press, Washington Post, а также тысяч других возмущены несправедливым ограничением свободы слова в Украине.

Так, американский еженедельник Barronʼs, выпускаемый Dow Jones & Company, опубликовал статью, в которой заявляет, что запрещенные телеканалы выступили против политических репрессий в отношении неугодных СМИ.

"Ситуация в стране не улучшится, если Зеленский закроет "нежелательные" каналы", — говорится в их совместном заявлении. "Медведчук заявил журналистам, что запрет незаконен. Он сказал, что "согласно украинскому законодательству, санкции не могут применяться к украинским гражданам и компаниям", – сообщает информационный ресурс и добавляет, что "бывший комик Зеленский" пришел к власти в 2019 году с обещаниями прекратить войну на востоке Украины, однако его неспособность быстро выполнить это обязательство привела к резкому падению его рейтингов и рейтингов его правящей партии.

А кубинское информагентство Prensa Latina, основанное в 1959 году, опубликовало материал, посвященный инициативе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" объявить импичмент действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"ОПЗЖ начнет в Верховной Раде Украины процесс импичмента против президента страны Владимира Зеленского, заявил сопредседатель этой партии Вадим Рабинович. Призыв к судебному преследованию правителя связан с санкциями, введенными в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Глава государства (Владимир Зеленский, – ред.) написал в Твиттере, что "санкции – сложное решение", но при этом расценил запрещенные каналы как пропагандистские СМИ", – информирует читателей агентство.

Prensa Latina отмечает, что в ответ на эти меры председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Зеленский намерен "очистить информационное поле" и таким образом остановить падение своей популярности.

"Мы проведем внеочередной партийный съезд и инициируем процедуру предъявления конституционного обвинения президенту Зеленскому, который высмеивал избирателей и страну", – сказал в свою очередь народный депутат Украины от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Информагентство сообщает также, что на последних выборах 2019 года ОПЗЖ заняла второе место после правящей партии "Слуга народа".

Однако, добавляет Prensa Latina, согласно опросу Киевского международного института социологии, правящая партия опустилась на второе место (11,9%), уступив партии Медведчука (15,7%).

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что "в президентском указе, опубликованном поздно вечером во вторник (2 февраля, – ред.), речь идет о том, что "особые экономические и другие ограничительные меры" будут применены в отношении Тараса Козака, депутата от фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также восьми СМИ и телекомпаний. В постановлении мотивы такого решения не приведены".

Еще одно популярное испанское агентство "Европа Пресс" указало, что Международная федерация журналистов (IFJ) также осудила решение Зеленского, которое она охарактеризовала как "внесудебный и политически мотивированный запрет" и "явную атаку на свободу прессы". Она призвала украинские власти "срочно отменить запрет" и "уважать право на свободу информации и выражения мнения". Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие телеканалов является "произволом", подчеркнув, что это действие является "неприемлемым в условиях демократии". Также он отметил, что "это ставит под угрозу работу сотен сотрудников, которые не имеют ничего общего с владельцами СМИ (где они работают)".

Соответствующие новости опубликовал крупнейший интернет-портал Yahoo и ведущие общенациональные СМИ многих стран мира - Канады, Индии, Ирландии, Сингапура и других.

Международное французское радио в своем материале, посвященном закрытию украинских телеканалов, отметило следующее: "…Популярность президента находится на рекордно низком уровне. Если в ближайшее время состоятся новые парламентские выборы, оппозиционная партия выйдет на первое место. Сам Зеленский использовал олигархическую цепочку, чтобы стать главой государства, но теперь он в свою очередь пытается защитить себя от противодействующей силы этих пропагандистских сетей".

Материал на тему закрытия украинских телеканалов опубликовало итальянское государственное агентство АНСА на английском и итальянском языках. Ведущая испанская газета – барселонская La Vanguardia – публикует материал государственного информагентства EFE, в котором говорится следующее:

"Медведчук заявил в ответ на санкции, что Зеленский намерен "очистить информационное поле" и таким образом остановить падение рейтинга, а также обвинил президента в нежелании реагировать на нерешенные проблемы, такие как конфликт на востоке Украины с пророссийскими повстанцами, рост цен на газ, отсутствие вакцин от Covid или ограничения на использование русского языка. Зеленский пришел к власти в 2019 году после победы на выборах, набрав более 73% голосов, а его партия "Слуга народа" получила 43% на парламентских выборах, будучи первой силой. На сегодня, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному в прошлый вторник, Зеленскому уже доверяют только 35,6%, а правящая партия опустилась на второе место (11,9%) после политической силы Медведчука (15,7%)". Этот же материал перепечатали в Испании столичное издание El Diario и региональные издания из Андалузии и Галисии.

Тот же материал перепечатали столичные испанские издания: El Diario, Vozpópuli, Radio Popular S.A. COPE, в Мексике – одна из старейших газет Excélsior (Мехико), а в Аргентине – известный информационный сайт Infobae, ведущая газета Clarin.

Агентство "Ассошиэйтед Пресс" опубликовало материал о блокировке трех украинских телеканалов, в котором указало мнения разных сторон конфликта.

Тот же материал перепечатали ведущие СМИ США – Washington Post, FoxNews, сайт новостей канала АВС, U.S. News & World Report, The Philadelphia Inquirer, интернет-портал Yahoo, Star Tribune (самая тиражная газета в американском штате Миннесота).

Издание "Файненшл Таймс" опубликовало статью, в которой назвало решение Зеленского противоречивым: "Меры, принятые против каналов, являются последним из ряда противоречивых шагов, которые, по словам администрации Зеленского, направлены на противодействие внешним и внутренним угрозам национальной безопасности".

А в материале сайта "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" говорится, что "ЕС ставит под сомнение санкции президента Украины в отношении телеканалов. В письменном заявлении от 3 февраля пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля заявил, что "хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности с учетом масштабов кампаний дезинформации, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно проводиться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами". В заявлении подчеркивается, что "любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели" и что Брюссель свяжется с украинскими властями, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Сайт информационного агентства 112.ua уже переехал на новый домен. Сейчас работает редирект (перенаправление) со 112.ua на 112ua.tv.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.