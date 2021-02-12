Світові ЗМІ продовжують критикувати рішення Зеленського про закриття каналів — 112.ua

Відповідні новини опублікував найбільший інтернет-портал Yahoo та провідні загальнонаціональні ЗМІ багатьох країн світу — Канади, Індії, Ірландії, Сінгапуру та інших.

Провідні ЗМІ в більшості країн світу продовжують критикувати Володимира Зеленського за закриття трьох опозиційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZiK. Журналісти видань Reuters, Associated Press, Washington Post, а також тисяч інших обурені несправедливим обмеженням свободи слова в Україні.

Так, американський тижневик Barron's, що випускається Dow Jones & Company, опублікував статтю, в якій заявляє, що заборонені телеканали виступили проти політичних репресій щодо неугодних ЗМІ.

"Ситуація в країні не покращиться, якщо Зеленський закриє "неугодні" канали", — йдеться в їх спільній заяві. "Медведчук заявив журналістам, що заборона незаконна. Він сказав, що "згідно з українським законодавством, санкції не можуть застосовуватися до українських громадян і компаній", — повідомляє інформаційний ресурс і додає, що "колишній комік Зеленський" прийшов до влади в 2019 році з обіцянками припинити війну на сході України, однак його нездатність швидко виконати це зобов'язання привела до різкого падіння його рейтингів і рейтингів його правлячої партії.

А кубинське інформагентство Prensa Latina, засноване в 1959 році, опублікувало матеріал, присвячений ініціативі партії "Опозиційна платформа — За життя" оголосити імпічмент чинному президенту України Володимиру Зеленському.

"ОПЗЖ почне у Верховній Раді України процес імпічменту проти президента країни Володимира Зеленського, заявив співголова цієї партії Вадим Рабінович. Заклик до судового переслідування правителя пов'язаний із санкціями, введеними щодо телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne. Глава держави (Володимир Зеленський, — ред.) написав у Твіттері, що "санкції — складне рішення", але водночас розцінив заборонені канали як пропагандистські ЗМІ", — інформує читачів агентство.

Prensa Latina зазначає, що у відповідь на ці заходи голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що Зеленський намір "очистити інформаційне поле" і таким чином зупинити падіння своєї популярності.

"Ми проведемо позачерговий партійний з'їзд та ініціюємо процедуру пред'явлення конституційного звинувачення президенту Зеленському, який висміював виборців і країну", — сказав зі свого боку народний депутат України від ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Інформагентство повідомляє також, що на останніх виборах 2019 року ОПЗЖ посіла друге місце після правлячої партії "Слуга народу".

Однак, додає Prensa Latina, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, правляча партія опустилася на друге місце (11,9%), поступившись партії Медведчука (15,7%).

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що "в президентському указі, опублікованому пізно ввечері у вівторок (2 лютого, — ред.), йдеться про те, що "особливі економічні та інші обмежувальні заходи" будуть застосовані щодо Тараса Козака, депутата від фракції "Опозиційна платформа — За життя", а також восьми ЗМІ і телекомпаній. У постанові мотиви такого рішення не наведені".

Ще одне популярне іспанське агентство "Європа Прес" вказало, що Міжнародна федерація журналістів (IFJ) також засудила рішення Зеленського, яке вона охарактеризувала як "позасудову та політично вмотивовану заборону" та "явну атаку на свободу преси". Вона закликала українську владу "терміново скасувати заборону" та "поважати право на свободу інформації та вираження думки". Генеральний секретар IFJ Ентоні Белланжер додав, що закриття телеканалів є "свавіллям", підкресливши, що ця дія є "неприйнятною в умовах демократії". Також він зазначив, що "це ставить під загрозу роботу сотень співробітників, які не мають нічого спільного з власниками ЗМІ (де вони працюють)".

Відповідні новини опублікував найбільший інтернет-портал Yahoo та провідні загальнонаціональні ЗМІ багатьох країн світу — Канади, Індії, Ірландії, Сінгапуру та інших.

Міжнародне французьке радіо в своєму матеріалі, присвяченому закриттю українських телеканалів, зазначило: "...Популярність президента знаходиться на рекордно низькому рівні. Якщо найближчим часом відбудуться нові парламентські вибори, опозиційна партія вийде на перше місце. Сам Зеленський провів олігархічний ланцюжок, щоб стати главою держави, але тепер він зі свого боку намагається захистити себе від протидії сили цих пропагандистських мереж".

Матеріал на тему закриття українських телеканалів опублікувало італійське державне агентство АНСА англійською та італійською мовами. Провідна іспанська газета — Барселонська La Vanguardia — публікує матеріал державного інформагентства EFE, в якому говориться:

"Медведчук заявив у відповідь на санкції, що Зеленський намір "очистити інформаційне поле" і таким чином зупинити падіння рейтингу, а також звинуватив президента в небажанні реагувати на невирішені проблеми, такі як конфлікт на сході України з проросійськими повстанцями, зростання цін на газ, відсутність вакцин від Covid або обмеження на використання російської мови. Зеленський прийшов до влади в 2019 році після перемоги на виборах, набравши понад 73% голосів, а його партія "Слуга народу" отримала 43% на парламентських виборах, будучи першою силою. На сьогодні, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в минулий вівторок, Зеленському вже довіряють тільки 35,6%, а правляча партія опустилася на друге місце (11,9%) після політичної сили Медведчука (15,7%)". Цей же матеріал передрукували в Іспанії столичне видання El Diario та регіональні видання з Андалузії та Галісії.

Цей же матеріал передрукували столичні іспанські видання: El Diario, Vozpópuli, Radio Popular SA COPE, у Мексиці — одна з найстаріших газет Excélsior (Мехіко), а в Аргентині — відомий інформаційний сайт Infobae, провідна газета Clarin.

Агентство "Ассошіейтед Прес" опублікувало матеріал про блокування трьох українських телеканалів, в якому вказало думки різних сторін конфлікту.

Такий же матеріал передрукували провідні ЗМІ США — Washington Post, FoxNews, сайт новин каналу АВС, US News & World Report, The Philadelphia Inquirer, інтернет-портал Yahoo, Star Tribune (найтиражніша газета в американському штаті Міннесота).

Видання "Файненшл Таймс" опублікувало статтю, в якій назвало рішення Зеленського суперечливим: "Заходи, вжиті проти каналів, є останнім із низки суперечливих кроків, які, за словами адміністрації Зеленського, спрямовані на протидію зовнішнім і внутрішнім загрозам національній безпеці".

А в матеріалі сайту "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" йдеться про те, що "ЄС ставить під сумнів санкції президента України щодо телеканалів. У письмовій заяві від 3 лютого прес-секретар глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля заявив, що "хоча зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту від маніпуляцій інформацією є законними, зокрема з урахуванням масштабів кампаній дезінформації, які зачіпають Україну, зокрема з-за кордону, це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ, а має проводитися при повній повазі основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів". У заяві підкреслюється, що "будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні мети" і що Брюссель зв'яжеться з українською владою, щоб отримати додаткову інформацію з цього питання".

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZіK. Згідно з указом, який набрав чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

Сайт інформаційного агентства 112.ua вже переїхав на новий домен. Зараз працює редирект (перенаправлення) зі 112.ua на 112ua.tv.

Після блокування мовлення телеканалів ефіри можна дивитися на YouTube.