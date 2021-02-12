Зеленский поздравил Си Цзиньпина на китайском языке, но при этом опубликовал фото Непала

Самым часто-повторяющимся комментарием под публикацией президента стало замечание о том, что Twitter заблокирован в Китае.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и всех китайцев с Новым годом по восточному календарю, написав соответствующие статусы на китайском и украинском языках, а также сопроводил поздравление на украинском фотографией Непала.

Публикация с несоответствующим содержанию снимком появилась в Twitter-аккаунте украинского лидера в пятницу, 12 февраля. Отметим, что "промахнулся" Владимир Зеленский совсем незначительно: государство Непал (столица – Катманду) граничит с Тибетским автономным районом, который формально является частью Китая.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", – написал Зеленский и запостил картинку на которой изображены постройки Дворцовой площади Дурбар в Катманду:

На открытке Зеленского Дворцовая площадь Дурбар ("Kathmandu Durbar Square") в столице Непала Катманду, правда несколько стилизованная и под другим ракурсом. Так выглядит "неповторимый оригинал":

[ + – ] World Heritage Site / Place to See in Nepal Фото: Kathmandu World Heritage Site / Place to See in Nepal

Вскоре снимок убрали из публикации, однако под ней остались "не подчищенные" комментарии, напоминающие гаранту о первоначальном виде его поста.

"Юлия Мендель, а вот теперь Непалу стало обидно! Почему убрали твит? :-( Непал тоже хочет весны..", – сообщает один из комментаторов, успевший "заскринить" пост президента.

Еще одно поздравление Зеленский написал на китайском языке, что также вызвало бурную реакцию подписчиков президента. При этом, публикация на китайском несколько отличается по содержанию, от поздравления на украинском языке:

"От имени себя и народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Новым годом! Все идет хорошо! В этом году, когда две страны отмечают десятую годовщину установления стратегического партнерства, я выражаю готовность и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Китаем!", – написал Зеленский и прикрепил фотографию с "елочными" игрушками в виде красных пятиконечных звезд коммунистического Китая.

Подписчики не заставили себя долго ждать и сопроводили оба поздравления своими замечаниями на заданную президентом тему:

Среди комментариев часто повторялись сообщения о том, что Китай руководится коммунистической идеологией, которая запрещена в Украине, а также замечаниями от пользователей о том, что Twitter заблокирован в Китае и в этой соцсети нет аккаунта председателя КНР.

Напомним, ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети. Кроме того, Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады.