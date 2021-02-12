Зеленський привітав Сі Цзіньпіна китайською мовою, але при цьому опублікував фото Непалу

Найбільш повторюваним коментарем під публікацією президента стало зауваження про те, що Twitter заблокований в Китаї.

Президент України Володимир Зеленський привітав голову КНР Сі Цзіньпіна і всіх китайців з Новим роком за східним календарем, написавши відповідні статуси на китайською та українською мовами, а також супроводжував привітання українською фотографією Непалу.

Публікація з невідповідним знімком з'явилася у Twitter-акаунті українського лідера в п'ятницю, 12 лютого. Зазначимо, що "промахнувся" Володимир Зеленський зовсім незначно: держава Непал межує з Тибетським автономним районом, який формально є частиною Китаю.

"Від усіх українців і від себе особисто вітаю лідера Китаю високоповажного Сі Цзіньпіна і дружній народ Китаю зі Святом весни. У 10-ту річницю стратегічного партнерства України і Китаю підтверджую настрій на подальшу взаємовигідну співпрацю", — написав Зеленський і запостив картинку на якій зображена Палацова площа Дурбар, розташована в столиці Непалу — Катманду.

На листівці Зеленського Палацова площа ("Kathmandu Durbar Square") трохи стилізована і зображена під іншим ракурсом, але це та сама будівля. Так виглядає "неповторний оригінал":

Фото: Kathmandu World Heritage Site / Place to See in Nepal

Незабаром знімок прибрали з публікації, проте під нею залишилися "не підчищені" коментарі, що нагадують гаранту про початковий вигляд його поста.

"Юлія Мендель, а ось тепер Непалу стало прикро! Чому прибрали твіт? :-( Непал теж хоче весни...", — пише один з коментаторів, який встиг "заскрінити" пост президента.

Ще одне привітання Зеленський написав китайською мовою, що також викликало бурхливу реакцію підписників президента. При цьому, публікація китайською дещо відрізняється за змістом, від привітання українською мовою:

"Від імені себе і народу України хочу привітати Верховного лідера китайського народу, Його Високоповажність президента Сі Цзіньпіна і дружній китайський народ з Новим роком! Все йде добре! У цьому році, коли дві країни відзначають десяту річницю встановлення стратегічного партнерства, я висловлюю готовність і далі розширювати взаємовигідне співробітництво між Україною та Китаєм!", — написав Зеленський і прикріпив фотографію з" ялинковими "іграшками у вигляді червоних п'ятикутних зірок комуністичного Китаю.

Підписники не змусили себе довго чекати і супроводили обидва привітання своїми зауваженнями на задану президентом тему:

Серед коментарів часто повторювалися повідомлення про те, що Китай керується комуністичною ідеологією, яка заборонена в Україні, а також зауваженнями від користувачів про те, що Twitter заблокований в Китаї і в цій соцмережі немає акаунта голови КНР.

Нагадаємо, раніше співробітники прес-служби Зеленського переплутали столицю Канади, анонсуючи візит голови держави до цієї країни. Також прес-секретар президента України Юлія Мендель переплутала Латвію з Литвою в дописі у соцмережі. Крім того, Зеленський до Всесвітнього дня вишиванки відправив традиційні українські вишиті сорочки в подарунок лідерам країн світу, зокрема президенту Канади, якого не існує.