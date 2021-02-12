Угрожают и штрафуют: Денисова описала условия содержания политзаключенного Бессарабова

Алексея Бессарабова заставляют выплатить незаконный штраф в размере 300 000 рублей.

Руководство российской исправительной колонии "ИК-1 УФСИН РФ по Ставропольскому краю" "осуществляет морально-психологическое давление" на заключенного севастопольца Алексея Бессарабова, осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов".

Об этом написала на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По словам родных, его заставляют выплатить незаконный штраф в размере 300 000 рублей (около 120 тыс грн, – ред.) за счет государственной материальной помощи, оказываемой Украиной, или путем выполнения принудительных работ. После отказа Алексея это делать, шантаж и угрозы по выдворению его в ШИЗО со стороны администрации колонии усилились", – сообщает Денисова.

Она отметила, что такие действия нарушают статью 4 Европейской конвенции по правам человека, статьи 30, 31 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по восстановлению прав Бессарабова.

Она также призвала международное сообщество "продолжать давление на Россию для недопущения нарушений прав незаконно заключенных граждан Украины и скорейшего их освобождения".

Отметим, в апреле 2019 года подконтрольный оккупантам севастопольский "городской суд" приговорил фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы в колонии строгого режима.