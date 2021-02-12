Погрожують і штрафують: Денисова описала умови утримання політв'язня Бессарабова

Олексія Бессарабова змушують виплатити незаконний штраф розміром 300 000 рублів.

Керівництво російської виправної колонії "ІК-1 УФСІН РФ у Ставропольському краю" "здійснює морально-психологічний тиск" на ув'язненого севастопольця Олексія Бессарабова, засудженого в Криму у "справі українських диверсантів".

Про це написала на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

"За словами рідних, його змушують виплатити незаконний штраф розміром 300 000 рублів (близько 120 тис грн, — ред.) За рахунок державної матеріальної допомоги, що надається Україні, або шляхом виконання примусових робіт. Після відмови Олексія це робити, шантаж і погрози по випровадженню його в ШІЗО з боку адміністрації колонії посилилися", — повідомляє Денисова.

Вона зазначила, що такі дії порушують статтю 4 Європейської конвенції з прав людини, статті 30, 31 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною та соціальною радою ООН.

Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів з відновлення прав Бессарабова.

Вона також закликала міжнародну спільноту "продовжувати тиск на Росію для недопущення порушень прав незаконно ув'язнених громадян України і якнайшвидшого їх звільнення".

Зазначимо, в квітні 2019 року підконтрольний окупантам севастопольський "міський суд" засудив фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в'язниці в колонії суворого режиму.