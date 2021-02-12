Махинация с недвижимостью на $4 млн: завод в Киеве якобы хотели превратить в казино с отелем (фото, видео)

Подозреваемые якобы незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Службы безопасности Украины якобы заблокировали нелегальное присвоение недвижимости в центре Киева на 4 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, якобы мошенническую схему удалось выявить, несмотря на то, что организаторы использовали различные юридические хитрости для придания сделке законности.

В настоящее время на месте недвижимости строится гостиничный комплекс с рестораном и казино.

По данным СБУ, авторы схемы, среди которых представители бывшего руководства завода с государственной долей 81,9%, якобы действовали по сговору с менеджерами ряда коммерческих структур.

Подозреваемые якобы незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тысяч квадратных метров. При оформлении документации они искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Рыночная стоимость таких объектов с землей в Печерском районе столицы составляет примерно 4 млн долларов. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается.

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Правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов дела и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, доказывающую проведение сделки.

Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений. Судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Отметим, ранее в столице Украины мошенники при помощи подделки документов завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции Киева.