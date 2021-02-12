Махінація з нерухомістю на $4 млн: завод в Києві хотіли перетворити в казино з готелем (фото, відео)

Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів.

Співробітники Служби безпеки України заблокували нелегальне привласнення нерухомості в центрі Києва на 4 мільйони доларів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними відомства, шахрайську схему вдалося виявити, незважаючи на те, що організатори використовували різні юридичні хитрощі для додання угоді законності.

Зараз на місці нерухомості будується готельний комплекс з рестораном і казино.

За даними СБУ, автори схеми, серед яких представники колишнього керівництва заводу з державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами ряду комерційних структур.

Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. При оформленні документації вони штучно оцінили її в 1,5 мільйона гривень. Ринкова вартість таких об'єктів із землею в Печерському районі столиці становить приблизно 4 млн доларів. Точна сума збитку, нанесеного державним інтересам, встановлюється.

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Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях, під час яких вилучили документацію, яка доводить проведення операції.

Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Судом накладено арешт на будівлю. Готуються цивільні позови в суд для повернення майна для відшкодування збитків, завданих державі.

Зазначимо, раніше в столиці України шахраї за допомогою підробки документів заволоділи комунальним майном, що перебуває в користуванні Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції Києва.