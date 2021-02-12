Махінація з нерухомістю на $4 млн: завод в Києві хотіли перетворити в казино з готелем (фото, відео)
Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів.
Співробітники Служби безпеки України заблокували нелегальне привласнення нерухомості в центрі Києва на 4 мільйони доларів.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За даними відомства, шахрайську схему вдалося виявити, незважаючи на те, що організатори використовували різні юридичні хитрощі для додання угоді законності.
Зараз на місці нерухомості будується готельний комплекс з рестораном і казино.
За даними СБУ, автори схеми, серед яких представники колишнього керівництва заводу з державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами ряду комерційних структур.
Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. При оформленні документації вони штучно оцінили її в 1,5 мільйона гривень. Ринкова вартість таких об'єктів із землею в Печерському районі столиці становить приблизно 4 млн доларів. Точна сума збитку, нанесеного державним інтересам, встановлюється.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях, під час яких вилучили документацію, яка доводить проведення операції.
Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Судом накладено арешт на будівлю. Готуються цивільні позови в суд для повернення майна для відшкодування збитків, завданих державі.
Зазначимо, раніше в столиці України шахраї за допомогою підробки документів заволоділи комунальним майном, що перебуває в користуванні Дарницького управління поліції ГУ Нацполіції Києва.