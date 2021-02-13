РФ ввела новые санкции против Украины: в черный список попали еще 9 украинских предприятий

Под санкции попали три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юридические лица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме. Всего в списке уже 84 украинских компании.

Россия ввела новые экономические "контрсанкции" против Украины, добавив в "черный список" девять украинских компаний, в числе которых оказалось предприятие "Краншип", занимавшееся эвакуацией затонувшего танкера Delfi с одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года.

Таким образом в итоговом документе правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, оказалось уже 84 компании. В прошлой версии документа их было 75. Перечислим "новоприбывшие" предприятия:

ООО "Донмар", Одесса; ООО "Краншип", Одесса; ООО "Максима Металл Сервис", Днепр; ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", Полтава; ООО "Солар стальконструкция", Днепр; ООО "Трансшип", Одесса; дочернее предприятие "Трансшип Балк", Одесса; дочернее предприятие "Трансшип-Сервис", Одесса; компания "Kirgan Holding S.A.", Панама.

"Решение вступает в силу со дня его опубликования", – сообщается на сайте российского правительства. Расширение документа стало ответом на решение президента Украины Владимира Зеленского (от 28 января 2021 года) ввести в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.

Отметим, что первоначально в подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным документ (№1300, от 1 ноября 2018 года), угодило 68 компаний из Украины, что также было ответной мерой, на введение Украиной санкций против юрлиц и предприятий из РФ, буквально за день до этого.

Позже, 17-го декабря 2019 года правительство России расширило санкции против Украины, внеся в персональный санкционный список депутатов Одесского горсовета из окружения мэра города Геннадия Труханова и одесского бизнесмена Владимира Галантерника. В частности, тогда под санкции попали:

Владимир Босенко

Олег Брындак

Александр Иваницкий

Александр Иванов

Андрей Иванов

Валерий Мигалатьев

Дмитрий Танцюра

Александр Шеремет

Юрий Шумахер

Одновременно с этим, из санкционного списка выбыли два украинских бизнесмена, занимающихся металлургией, и по совместительству – народные депутаты восьмого созыва от "ОПЗЖ" Вадим Новинский и Андрей Киселев. В настоящее время в санкционном списке Мишустина насчитывается порядка 849-ти человек, против которых вводятся специальные экономические меры.

Напомним, 10 сентября прошлого года, аварийный танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа Дельфин, подняли с мели и отбуксировали в нефтегавани порта города Черноморска. Операцию по снятию танкера с мели, также доставку его в Черноморск осуществила одесская компания "Краншип".