Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе

Водитель не пострадал

В Киеве самосвал с перекидным кузовом врезался в мост и повис на задней оси. Авария произошла на улице Бориса Гринченко. Об этом пишет ТСН.

Предварительно, водитель забыл опустить кузов, зацепился им, проезжая под путепроводом и повис на задней оси.

Водитель не пострадал, однако ему нелегко было спустится из кабины. Авария произошла еще ночью, однако, чтобы поставить самосвал на колеса, на место происшествия пришлось вызвать Нацполицию и спасателей.

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