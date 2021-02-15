UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе

255
самосвал, путепровод, авария
Фото: Соцсети

Водитель не пострадал

В Киеве самосвал с перекидным кузовом врезался в мост и повис на задней оси. Авария произошла на улице Бориса Гринченко. Об этом пишет ТСН.

Предварительно, водитель забыл опустить кузов, зацепился им, проезжая под путепроводом и повис на задней оси.

самосвал, путепровод, авария

Водитель не пострадал, однако ему нелегко было спустится из кабины. Авария произошла еще ночью, однако, чтобы поставить самосвал на колеса, на место происшествия пришлось вызвать Нацполицию и спасателей.

самосвал, путепровод, авария
Все фото: Соцсети
самосвал, путепровод, авария

Движение по одной из полос все еще заблокировано. 