Забув опустити кузов: у Києві самоскид повис на шляхопроводі

Водій не постраждав

У Києві самоскид з перекидним кузовом врізався в міст і повис на задній осі. Аварія сталася на вулиці Бориса Грінченка. Про це пише ТСН.

Попередньо, водій забув опустити кузов, зачепився ним, проїжджаючи під шляхопроводом і повис на задній осі.

Водій не постраждав, проте йому нелегко було спуститься з кабіни. Аварія сталася ще вночі, проте, щоб поставити самоскид на колеса, на місце події довелося викликати Нацполіцію і рятувальників.

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Рух по одній зі смуг все ще заблоковано.