День святого Валентина в 2021 году: Минюст рассказал, сколько пар поженились за день

В День всех влюбленных в 2021 году 102 пары поженились в рамках проекта "брак за сутки". Из них 10 — с иностранцами.

Пресс-служба Министерства юстиции на их странице в Facebook рассказала, что за 14 февраля 2021 года в Украине было официально зарегистрировано 426 новых семей.

"Из них 102 пары, которые решили не ждать установленного срока и жениться по упрощенной процедуре — в рамках проекта "Брак в сутки", — рассказали в Минюсте.

В ведомстве уточнили, что за 14 февраля больше всего молодожен регистрировали браки в Винницкой (53 пары) и Хмельницкой (41 пара) областях.

Также в этот день в Украине зарегистрировали 10 браков с иностранцами.

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Напомним, в октябре Минюст рассказывал, что украинцы на карантине женились в 6,5 раза чаще, чем разводились. Так, за 7 месяцев карантина было зарегистрировано 107 тысяч браков, тогда как разорвано всего 16,5 тысячи.