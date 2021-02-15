День святого Валентина у 2021 році: Мін'юст розповів, скільки пар одружилися за день

У День всіх закоханих у 2021 році 102 пари одружилися у межах проекту "шлюб за добу". З них 10 — з іноземцями.

Прес-служба Міністерства юстиції на їх сторінці у Facebook розповіла, що14 лютого 2021 року в Україні було офіційно зареєстровано 426 нові сімʼї.

"З них 102 пари, які вирішили не чекати встановленого терміну і одружитися за спрощеною процедурою — у межах проекту "Шлюб на добу", — розповіли в Мін'юсті.

У відомстві уточнили, що 14 лютого найбільше молодят реєстрували шлюби у Вінницькій (53 пари) і Хмельницькій (41 пара) областях.

Також цього дня в Україні зареєстрували 10 шлюбів з іноземцями.

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Нагадаємо, у жовтні Мін'юст розповідав, що українці на карантині одружувалися у 6,5 разів частіше, ніж розлучалися. Так, за 7 місяців карантину зареєстрували 107 тисяч шлюбів, тоді як розірвано лише 16,5 тисячі.