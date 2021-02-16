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В оккупированном Дебальцево поставили "памятник ополченцам" с фотографией солдата ВСУ

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Фото: Facebook / Мустафа Найем | Украинский солдат в Дебальцево.

Автором фото оказался Мустафа Найем, а сам снимок был сделан еще 30 января 2015-го, когда Дебальцево еще было под контролем Киева.

Подконтрольные РФ власти временно оккупированного города Дебальцево, расположенного в Донецкой области установили памятник "Дебальцевской операции", на котором изображен солдат Вооруженных сил Украины.

При этом, само фото, выбитое на гранитной стеле, было снято и опубликовано в 2015 году на тот момент – народным депутатом, а в настоящее время – членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" Мустафой Найемом.

"Ахахаха, Mustafa Nayyem, требуй компенсации за нарушение авторских прав", – написал журналист Денис Казанский на своей странице в сети Facebook во вторник, 15 февраля. Отмеченный в публикации Найем пришел в комментарии к Казанскому и подтвердил свое авторство.

Сам же Казанский приводит в качестве источника публикацию сепаратиста Евгения Тынянского, который ранее был "главой разведки" донецкой группировки, так называемого "ДНР".

"А теперь представьте себе – на мемориале НВФ изображено фото украинского солдата, а автор фото депутат Найем, который сделал его во время контроля ВСУ над Дебальцево. Только представьте, какой идиотизм! И да, кто и за чьи деньги будет это все исправлять?", – негодует автор публикации.

Как стало известно из публикации Тынянского, камень с фотографией украинского солдата это "мемориальный комплекс членам НВФ, убитым во время боев", который местные квази-власти намереваются открыть 19-го февраля.

Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото
Казанский, Дебальцево, вокзал, днр, фото

"Это вот оригинал фото. Мы там были с Сергеем Рахманиным (журналист, замглавред "Зеркала недели", – ред.) за несколько часов до…", – написал Найем и добавил ссылку на оригинал своего статуса в Facebook. Фотография была опубликована в январе 2015-го. Вероятно, Найем имел ввиду, что за несколько часов до начала атаки российских войск на Дебальцево.

На снимке изображен чудом уцелевший Дебальцевский вокзал, а точнее – лишь один из корпусов станции. Перед зданием на снимке спиной к зрителю стоит мужчина в военной форме. Форма напоминает аналогичное российские военное обмундирование, а в частности – камуфляжный костюм "Горка", которым, вероятно, и является.

Напомним, в понедельник, 15 февраля, в оккупированной Горловке взорвали авто комбата так называемой "Народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), когда тот вез ребенка в школу. Это происшествие может повлечь за собой обострение на линии соприкосновения, заявили в так называемой "ДНР".