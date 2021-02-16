В оккупированном Дебальцево поставили "памятник ополченцам" с фотографией солдата ВСУ

Автором фото оказался Мустафа Найем, а сам снимок был сделан еще 30 января 2015-го, когда Дебальцево еще было под контролем Киева.

Подконтрольные РФ власти временно оккупированного города Дебальцево, расположенного в Донецкой области установили памятник "Дебальцевской операции", на котором изображен солдат Вооруженных сил Украины.

При этом, само фото, выбитое на гранитной стеле, было снято и опубликовано в 2015 году на тот момент – народным депутатом, а в настоящее время – членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" Мустафой Найемом.

"Ахахаха, Mustafa Nayyem, требуй компенсации за нарушение авторских прав", – написал журналист Денис Казанский на своей странице в сети Facebook во вторник, 15 февраля. Отмеченный в публикации Найем пришел в комментарии к Казанскому и подтвердил свое авторство.

Сам же Казанский приводит в качестве источника публикацию сепаратиста Евгения Тынянского, который ранее был "главой разведки" донецкой группировки, так называемого "ДНР".

"А теперь представьте себе – на мемориале НВФ изображено фото украинского солдата, а автор фото депутат Найем, который сделал его во время контроля ВСУ над Дебальцево. Только представьте, какой идиотизм! И да, кто и за чьи деньги будет это все исправлять?", – негодует автор публикации.

Как стало известно из публикации Тынянского, камень с фотографией украинского солдата это "мемориальный комплекс членам НВФ, убитым во время боев", который местные квази-власти намереваются открыть 19-го февраля.

"Это вот оригинал фото. Мы там были с Сергеем Рахманиным (журналист, замглавред "Зеркала недели", – ред.) за несколько часов до…", – написал Найем и добавил ссылку на оригинал своего статуса в Facebook. Фотография была опубликована в январе 2015-го. Вероятно, Найем имел ввиду, что за несколько часов до начала атаки российских войск на Дебальцево.

На снимке изображен чудом уцелевший Дебальцевский вокзал, а точнее – лишь один из корпусов станции. Перед зданием на снимке спиной к зрителю стоит мужчина в военной форме. Форма напоминает аналогичное российские военное обмундирование, а в частности – камуфляжный костюм "Горка", которым, вероятно, и является.

Напомним, в понедельник, 15 февраля, в оккупированной Горловке взорвали авто комбата так называемой "Народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), когда тот вез ребенка в школу. Это происшествие может повлечь за собой обострение на линии соприкосновения, заявили в так называемой "ДНР".