В окупованому Дебальцеве поставили "пам'ятник ополченцям" із фотографією солдата ЗСУ

Автором фото виявився Мустафа Наєм, а власне знімок був зроблений ще 30 січня 2015-го, коли Дебальцеве ще було під контролем Києва.

Підконтрольні РФ влади тимчасово окупованого міста Дебальцеве, розташованого в Донецькій області встановили памʼятник "Дебальцевській операції", на якому зображений солдат Збройних сил України.

При цьому, власне фото, вибите на гранітній стелі, було зняте й опубліковане в 2015 році на той момент — народним депутатом, а наразі — членом наглядової ради "Укроборонпрому" Мустафою Наємом.

"Ахахаха, Mustafa Nayyem, вимагай компенсації за порушення авторських прав", — написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в мережі Facebook у вівторок, 15 лютого. Зазначений в публікації Найєм прийшов у коментарі до Казанського і підтвердив своє авторство.

Власне Казанський призводить як джерело публікацію сепаратиста Євгена Тинянського, який раніше був "головою розвідки" донецького угруповання, так званого "ДНР".

"А тепер уявіть собі — на меморіалі НЗФ зображене фото українського солдата, а автор фото — депутат Наєм, який зробив його під час контролю ЗСУ над Дебальцеве. Тільки уявіть, який ідіотизм! І так, хто і за чиї гроші буде це все виправляти?", — обурюється автор публікації.

Як стало відомо з публікації Тинянского, камінь із фотографією українського солдата це "меморіальний комплекс членам НВФ, убитим під час боїв", який місцева квазі-влада має намір відкрити 19-го лютого.

"Це ось оригінал фото. Ми там були із Сергієм Рахманіним (журналіст, заступник головного редактора "Дзеркала тижня", — ред.) за кілька годин до…", — написав Наєм і додав посилання на оригінал свого статусу у Facebook. Фотографія була опублікована в січні 2015-го. Ймовірно, Найєм мав на увазі, що за кілька годин до початку атаки російських військ на Дебальцеве.

На знімку зображений дивом уцілілий Дебальцевський вокзал, а точніше — лише один із корпусів станції. Перед будівлею на знімку спиною до глядача стоїть чоловік у військовій формі. Форма нагадує аналогічне російське військове обмундирування, а зокрема — камуфляжний костюм "Гірка", яким, ймовірно, і є.

Нагадаємо, у понеділок, 15 лютого, в окупованій Горлівці підірвали авто комбата так званої "Народної міліції ДНР" Сергія Попова (позивний "Довгий"), коли той віз дитину до школи. Ця подія може спричинити за собою загострення на лінії зіткнення, заявили в так званій "ДНР".