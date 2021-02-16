В Карпатах четвертый день ищут пропавшего туриста из Киева

Его товарища нашли днем ранее, с самим туристом связи нет

В Карпатах спасатели и волонтеры ищут туриста из Киева, который пропал на горе Гимба еще в субботу, 13 февраля. Об этом сообщают в ГСЧС.

Всего, в субботу в Карпатах потерялись три группы туристов. Они пошли в горы, не смотря на предупреждения о снежном шторме, метелях и опасности схождения лавин.

Одна из групп была на снегоходах и их нашли в ночь на воскресение. Еще пять киевлян потерялись на склонах горы Гимба. Их нашли и доставили в приют в селе Пилипец вечером воскресенья.

[ + – ] Поиски пропавшего туриста на горе Гимба

Третья группа – двое туристов из Киева, также потерялись на горе Гимба и связь с ними была потеряна. Поиски затруднялись тем, что в горах, как и прогнозировалось, началась сильная метель и уничтожила все следы. К тому же поиски с воздуха пришлось прекратить, потому как в такую погоду вертолет летать не может.

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Одного из киевлян нашли в воскресение. Его состояние оценивают, как удовлетворительное. Его товарища ищут до сих пор.

"Телефонной связи с 40-летним киевлянином нет, поэтому спасатели полагаются на собственный опыт и знания", — говорят в ГСЧС.

Напомним, гора Гимба (или Гемба), расположена на массиве Боржава, высота почти полтора километра над уровнем моря. Это популярное место у туристов — рядом расположен горнолыжный курорт Пилипец, недалеко живописный водопад Шипот.

Однако гора коварна, во время метели видимость падает до нескольких метров и потеряться можно даже в хорошо знакомой местности. На Гимбе же спуски на различные стороны горы очень похожи, и туристы, думая, что идут по направлению к деревням, могут оказаться совсем на другом спуске.

На Рождество 2019 именно здесь заблудился другой киевлянин Игорь Грищенко, которого искали рекордные четверо суток. Выжить ему помогла физическая подготовка к экстремальным условиям, а также дом лесника, где удалось отогреть телефон.