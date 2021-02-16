У Карпатах четвертий день шукають зниклого туриста з Києва

Його товариша знайшли днем раніше, з самим туристом зв'язку немає.

У Карпатах рятувальники та волонтери шукають туриста з Києва, який зник на горі Гимба ще в суботу, 13 лютого. Про це повідомляють в ДСНС.

Всього в суботу в Карпатах загубилися три групи туристів. Вони пішли в гори, незважаючи на попередження про сніговий шторм, заметілі та небезпеку сходження лавин.

Одна з груп була на снігоходах і їх знайшли в ніч на неділю. Ще п'ять киян загубилися на схилах гори Гимба. Їх знайшли і доставили в притулок у селі Пилипець у неділю ввечері.

[ + – ] Пошуки зниклого туриста на горі Гимба

Третя група — двоє туристів з Києва, також загубилися на горі Гимба і зв'язок з ними було втрачено. Пошуки важкі тим, що в горах, як і прогнозувалося, почалася сильна заметіль і знищила всі сліди. До того ж пошуки з повітря довелося припинити, бо в таку погоду вертоліт літати не може.

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Одного з киян знайшли в неділю. Його стан оцінюють, як задовільний. Його товариша шукають досі.

"Телефонного зв'язку з 40-річним киянином немає, тому рятувальники покладаються на власний досвід і знання", — говорять в ДСНС.

Нагадаємо, гора Гимба (або Гемба), розташована на масиві Боржава, висота майже півтора кілометра над рівнем моря. Це популярне місце серед туристів — поруч розташований гірськолижний курорт Пилипець, недалеко мальовничий водоспад Шипіт.

Однак гора підступна, під час хуртовини видимість падає до декількох метрів і загубитися можна навіть в добре знайомій місцевості. На Гимбу спуски на різні сторони гори дуже схожі, і туристи, думаючи, що йдуть у напрямку до сіл, можуть опинитися зовсім на іншому спуску.

На Різдво 2019 саме тут заблукав інший киянин Ігор Грищенко, якого шукали рекордні чотири доби. Вижити йому допомогла фізична підготовка до екстремальних умов, а також будинок лісника, де вдалося відігріти телефон.