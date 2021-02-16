Журналистка Светлана Остапа избрана главой Набсовета НОТУ

В заседании приняли участие 15 членов наблюдательного совета НОТУ.

Во вторник, 16 февраля, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал своим председателем Светлану Остапу.

Об этом сообщает "Суспильне".

Ее кандидатуру поддержали 9 членов Набсовета НОТУ. За Максима Кречетова проголосовали 6 членов наблюдательного совета.

Секретарем Набсовета НОТУ стал Вадим Миський, его кандидатуру поддержали 14 членов набсовета.

Председателя и секретаря Набсовета НОТУ избрали на 2 года.

В заседании приняли участие 15 членов наблюдательного совета НОТУ, двое из них – в онлайн-режиме, объявляя свой выбор публично. Другие члены голосовали, заполняя бюллетени.

На заседании присутствовали также представители Офиса Совета Европы, Представительства Евросоюза и посольств, председатель правления НОТУ Зураб Аласания, члены правления НОТУ Николай Чернотицкий и Инна Гребенюк, остальные члены правления приняли участие в заседании в онлайн-режиме.

Светлана Остапа – заместитель шеф-редактора "Детектор медиа", заслуженная журналистка Украины, член общественного совета при Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики; член общественного совета при Госкомтелерадио, член Комиссии по журналистской этике.

Максим Кречетов был делегирован от фракции "Слуга народа". Он журналист, имеет 27 лет телевизионного опыта, работал в Директорате по вопросам информационной политики Офиса президента.