Журналістка Світлана Остапа обрана головою Наглядової ради НСТУ

У засіданні взяли участь 15 членів наглядової ради НСТУ.

У вівторок, 16 лютого, Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України обрала своєю головою Світлану Остапу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Її кандидатуру підтримали 9 членів Наглядової ради НСТУ. За Максима Кречетова проголосували 6 членів наглядової ради.

Секретарем Наглядової ради НСТУ став Вадим Місько, його кандидатуру підтримали 14 членів наглядової ради.

Голову та секретаря Наглядової ради НСТУ обрали на 2 роки.

У засіданні взяли участь 15 членів наглядової ради НСТУ, двоє з них — в онлайн-режимі, оголошуючи свій вибір публічно. Інші члени голосували, заповнюючи бюлетені.

На засіданні були присутні також представники Офісу Ради Європи, Представництва Євросоюзу і посольств, голова правління НСТУ Зураб Аласанія, члени правління НСТУ Микола Чернотицький та Інна Гребенюк, інші члени правління взяли участь у засіданні в онлайн-режимі.

Світлана Остапа — заступник шеф-редактора "Детектор медіа", заслужена журналістка України, член громадської ради при Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики; член громадської ради при Держкомтелерадіо, член Комісії з журналістської етики.

Максим Кречетов був делегований від фракції "Слуга народу". Він журналіст, має 27 років телевізійного досвіду, працював в Директораті з питань інформаційної політики Офісу президента.