Больше услуг и возможностей для клиентов «Евротерминала» — таможенный склад в Одесском порту

Компания «Евротерминал» следит за тем, чтобы клиенты оставались удовлетворены возможностями и качеством предоставляемого сервиса. Именно поэтому ООО «Евротерминал» расширяет спектр предоставляемых услуг и возможностей для своих клиентов.

В соответствии с требованиями всех норм законодательства на территории Одесского порта построен и открыт таможенный склад (согласно Приказу Министерства юстиции Украины до августа 2012 г. – таможенно-лицензионный склад или ТЛС). Хранение всех грузов на ТЛС обеспечивается с помощью специально оборудованного помещения. Данная территория является таможенной зоной контроля и относится к части таможенной территории Украины. На ТЛС действует законодательство Украины, Таможенный кодекс Украины, нормативные акты таможенной службы и акты других ведомств, регулирующих требования ввозимых и вывозимых товаров.

ТЛС может решать такие задачи:

Работа с консолидированными грузами

Применение в работе договора консигнации

Размещение иностранных грузов на ТЛС и возможность сохранения статуса иностранных товаров на весь период хранения

Формирование и подготовка к отправке малых партий товаров, которые размещены на ТЛС.

Больше доступных операций можно посмотреть в таможенном законодательстве Украины. Все они будут доступны на ТЛС, построенном компанией «Евротерминал».

Генеральный директор ООО «Евротерминал», Александр Эйсмонт, комментирует постройку ТЛС в границах международного пункта пропуска «Одесский морской торговый порт»: «Мы с радостью предлагаем новый вид услуг. Теперь наши клиенты и клиенты Одесского порта могут хранить свои грузы на территории ТЛС. Организация ТЛС соответствует всем требованиям таможенного законодательства. Также следует отметить, что хранение грузов на территории ТЛС скажется и на стоимости доставки исключительно в положительном ключе. Компания «Евротерминал» следит за тем, чтобы качество предоставляемых услуг находилось на надлежащем уровне. Нам важно, чтобы клиентам было комфортно и они имели все необходимые условия для транспортировки и хранения грузов. Такой подход особенно важен в нашей сфере».

Положительное влияние на стоимости доставки сказывается благодаря таким факторам:

Отсутствие таможенных пошлин и сборов

Правильная оптимизация затрат на сервисные услуги

Это особенно актуально для сборных грузов. Процесс накопления, формования и таможенного оформления партии будет происходить на территории одного склада мультимодального центра «Евротерминал».