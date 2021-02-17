Більше послуг і можливостей для клієнтів «Євротерміналу» — митний склад в Одеському порту

Компанія «Євротермінал» стежить за тим, щоб клієнти залишалися задоволені можливостями та якістю сервісу. Саме тому ТОВ «Євротермінал» розширює спектр послуг, що надаються, і можливостей для своїх клієнтів.

Відповідно до вимог всіх норм законодавства на території Одеського порту побудований і відкритий митний склад (згідно з Наказом Міністерства юстиції України до серпня 2012 року — митно-ліцензійний склад або МЛС). Зберігання всіх вантажів на МЛС забезпечується за допомогою спеціально обладнаного приміщення. Ця територія є митною зоною контролю і частиною митної території України. На МЛС діє законодавство України, Митний кодекс України, нормативні акти митної служби та акти інших відомств, що регулюють вимоги ввезених і вивезених товарів.

МЛС може вирішувати такі завдання:

робота з консолідованими вантажами;

застосування в роботі договору консигнації;

розміщення іноземних вантажів на МЛС і можливість збереження статусу іноземних товарів на весь період зберігання;

формування та підготовка до відправлення малих партій товарів, які розміщені на МЛС.

Більше доступних операцій можна подивитися в митному законодавстві України. Усі вони будуть доступні на МЛС, побудованому компанією «Євротермінал».

Генеральний директор ТОВ «Євротермінал», Олександр Ейсмонт, коментує споруду МЛС у межах міжнародного пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт»: «Ми з радістю пропонуємо новий вид послуг. Тепер наші клієнти і клієнти Одеського порту можуть зберігати свої вантажі на території МЛС. Організація МЛС відповідає всім вимогам митного законодавства. Також слід зазначити, що зберігання вантажів на території МЛС позначиться і на вартості доставки виключно позитивно. Компанія «Євротермінал» стежить за тим, щоб якість послуг, які надаються знаходилася на належному рівні. Нам важливо, щоб клієнтам було комфортно і вони мали всі необхідні умови для транспортування і зберігання вантажів. Такий підхід особливо важливий в нашій сфері».

Позитивний вплив на вартість доставки позначається завдяки таким факторам:

відсутність мит і зборів;

правильна оптимізація витрат на сервісні послуги.

Це особливо актуально для збірних вантажів. Процес накопичення, формування і митного оформлення партії відбуватиметься на території одного складу мультимодального центру «Євротермінал».