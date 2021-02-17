На Ровенщине создадут новый заповедник "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тыс га

Он станет третьим национальным парком в области и увеличит природно-заповедный фонд области на 1%.

В среду, 17 февраля, Кабинет Министров на заседании одобрил проект указа президента Украины "О создании национального природного парка "Пуща Радзивилла" на территории Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что Национальный природный парк площадью 24, 2 тысячи га расположен на территории Сарненского района Ровенщины.

"Его природные комплексы и объекты украинского Полесья имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную и образовательную ценность, будет способствовать развитию туризма в области", – говорится в сообщении.

По данным правительства, "Пуща Радзивилла" станет третьим национальным парком в Ровенской области и увеличит природно-заповедный фонд области на 1%. Он присоединится к Дерманско-Острожскому и Нобельскому национальным природным паркам в области.

Заповедник будет находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отметим, ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был добавлен во Всемирную базу природоохранных территорий (WDPA). Украинский национальный парк теперь появился на карте мировой базы природоохранных зон.