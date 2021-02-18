ГБР начало расследование в отношении Сергея Лещенко – СМИ

ГБР начало расследование в отношение экс-нардепа Сергея Лещенко по факту получения им в сентябре 2016 года крупной скидки при покупке квартиры.

Об этом сообщили источники "Страны" в Генпрокуратуре.

Дело расследуют по статье 368, ч.3.

Также в рамках расследования уголовного дела будет исследоваться роль НАБУ, которое закрыло в свое время уголовное дело по данному эпизоду. При том, что Лещенко является одним из главных публичных защитников нынешнего руководства НАБУ во главе с Сытником.

Расследование проведут в связи с заявлением нардепа от ОПЗЖ Мамки.