ДБР почало розслідування стосовно Сергія Лещенка — ЗМІ

ДБР почало розслідування стосовно екс-нардепа Сергія Лещенка за фактом отримання ним у вересні 2016 року великої знижки під час покупки квартири.

Про це повідомили джерела "Страни" в Генпрокуратурі.

Справу розслідують за статтею 368, ч.3.

Також у межах розслідування кримінальної справи досліджуватиметься роль НАБУ, яке закрило свого часу кримінальну справу за даним епізодом. При тому, що Лещенко є одним з головних публічних захисників нинішнього керівництва НАБУ на чолі з Ситником.

Розслідування проведуть у зв'язку із заявою нардепа від ОПЗЖ Мамки.