Сезонный перевод часов в Украине: комитет Рады поддержал законопроект об отмене

По словам Руслана Стефанчука, сезонный перевод часов негативно влияет на биоритмы человека и не несет никакой экономической выгоды.

Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о введении на всей территории Украины единого времени без перевода часов. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

"Наша задача — установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения", — сообщил автор документа, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук.

По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека и не несет никакой экономической выгоды.

"Реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится. В выводах Европарламента, Национальной академии наук Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины отмечается, что у перевода часов нет ни одного экономического обоснования. Не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение", — заявил он.

Проект закона предлагает установить в Украине время, что соответствует второму часовому поясу UTC+2. Стефанчук заявил, что Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатские области находятся в других часовых поясах, временная разница между ними составляет 68 минут.

"95% территории Украины находятся в пределах единого часового пояса — UTC +2 Только Луганска и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах. Временная разница между ними составляет 68 минут. Поэтому мы можем говорить, что фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса", — заявил он.

Напомним, в 2018 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал отменить перевод стрелок часов. До этого Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к Еврокомиссии отменить сезонный перевод стрелок часов.