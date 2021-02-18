Сезонне переведення годинників в Україні: комітет Ради підтримав законопроект про скасування

За словами Руслана Стефанчука, сезонне переведення годинників негативно впливає на біоритми людини і не має ніякої економічної вигоди.

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект про введення на всій території України єдиного часу без переведення годинників. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

"Наше завдання — встановити і закріпити єдиний київський час на всій території України без винятку", — повідомив автор документа, нардеп від Слуги народу Руслан Стефанчук.

За його словами, перехід на літній або зимовий час негативно впливає на біоритми людини і не має ніякої економічної вигоди.

"Реалії життя істотно змінилися і говорити про якусь економію не доводиться. У висновках Європарламенту, Національної академії наук України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зазначається, що у переведення годинників немає жодного економічного обґрунтування. Не існує досліджень, в яких було б доведено енергозбереження", — заявив він.

Проект закону пропонує встановити в Україні час, що відповідає другому часовому поясу UTC+2. Стефанчук заявив, що Луганська і частково Донецька, Харківська та Закарпатські області знаходяться в інших часових поясах, тимчасова різниця між ними становить 68 хвилин.

"95% території України знаходяться в межах єдиного часового поясу — UTC+2 Тільки Луганська та частково Донецька і Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Тимчасова різниця між ними становить 68 хвилин. Тому ми можемо говорити, що фактично вся Україна знаходиться в межах одного часового поясу", — заявив він.

Нагадаємо, у 2018 році голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв скасувати переведення стрілок годинника. До цього Європарламент підготував проект резолюції із закликом до Єврокомісії скасувати сезонне переведення стрілок годинника.