Франция построила первый корпус патрульного катера для украинских пограничников (фото)

Согласно контракту, из 20-ти судов, которые будут поставлены на службу ГПСУ, пять построят в Николаеве.

Французской судостроительной компанией OCEA, которая специализируется на проектировании, строительстве и обслуживании алюминиевых судов морского патрулирования, построен первый корпус из партии новых патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече парламентариями из депутатской группы "Украина-Франция".

"Рад сообщить, что легкий надежный алюминиевый корпус для первого из новых скоростных патрульных катеров уже построено французской компанией OCEA для нашей Госпогранслужбы", – рассказал Аваков.

По словам министра, согласно контракту из 20-ти судов, которые будут поставлены на службу ГПСУ, пять – построят в Николаеве.

"Это реальные результаты совместной Украина-французской работы по укреплению защиты наших морских границ", – отметил глава МВД.

Как сообщается на сайте ведомства, "локомотивом совместных с Францией проектов" было названо "построение Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД".

"Часть вертолетов находится в пользовании ДСНС, часть – в Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции. У каждого своя функция, однако когда в стране случается какая-то экстренная ситуация, все снимаются с оперативных задач и направляются на решение этой проблемы. Это и есть логика построения Единой авиационной системы", – пояснил министр.

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Как сообщил министр, уже этой осенью планируем вместе с медиками запустить в тестовом режиме санитарную авиацию в нескольких регионах Украины. Замглавы МВД Сергей Гончаров уточнил, что всего МВД получит 55 вертолетов компании Airbus, из которых 21 – модели "Н225", 24 – "Н125" и 10 – "Н145".

Также в материале ведомства отмечается, что Арсен Аваков является председателем смешанной украинский-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и недавно встречался с гендиректором крупной французской машиностроительной компания "Alstom" Анри Пупаром-Лафаржем. Стороны обсуждали перспективы реализации проекта поставок электрических локомотивов Alstom с частичной локализацией их производства и технического обслуживания в Украине.

Напомним, в среду, 10 февраля, в Одессе на территории военно-морской базы состоялась торжественная церемония передачи международной помощи от США: украинские военные получили 10 скоростных катеров "Willard", а также более 70-ти надувных лодок "Zodiac".