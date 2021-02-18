Херсонский водитель маршрутки возит школьников-отличников бесплатно

Чтобы проехать в автобусе бесплатно, школьнику необходимо показать дневник с оценками от 10 до 12 балов.

В Херсоне водитель маршрутки под номером №33 перевозит школьников бесплатно, но при условии, что ученик имеет хорошие оценки в учебном заведении.

Об этом в Facebook написала местная жительница Татьяна Близнецова.

"На 33 маршруте появился водитель, который возвращает школьникам деньги за проезд", – написала она.

Чтобы проехать в автобусе бесплатно, школьнику необходимо показать дневник с оценками от 10 до 12 балов.

По словам водителя, таким образом он решил повысить успеваемость у учащихся.

В комментариях к сообщению, а их более пятисот, пользователи соцсети хвалят водителя за хорошую инициативу: "Молодец, у детей будет стимул учиться", "Красава, современному поколению школьников нужна мотивация, а водителю – ни гвоздя, ни жезла, а ему и его семье – здоровья".

Отметим, ранее в Киеве в Шевченковском районе женщина без маски пыталась зайти в трамвай. Ее вытолкали кондуктор и пассажиры.