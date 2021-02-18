Херсонский водитель маршрутки возит школьников-отличников бесплатно
Чтобы проехать в автобусе бесплатно, школьнику необходимо показать дневник с оценками от 10 до 12 балов.
В Херсоне водитель маршрутки под номером №33 перевозит школьников бесплатно, но при условии, что ученик имеет хорошие оценки в учебном заведении.
Об этом в Facebook написала местная жительница Татьяна Близнецова.
"На 33 маршруте появился водитель, который возвращает школьникам деньги за проезд", – написала она.
Чтобы проехать в автобусе бесплатно, школьнику необходимо показать дневник с оценками от 10 до 12 балов.
По словам водителя, таким образом он решил повысить успеваемость у учащихся.
В комментариях к сообщению, а их более пятисот, пользователи соцсети хвалят водителя за хорошую инициативу: "Молодец, у детей будет стимул учиться", "Красава, современному поколению школьников нужна мотивация, а водителю – ни гвоздя, ни жезла, а ему и его семье – здоровья".
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