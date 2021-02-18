Херсонський водій маршрутки возить школярів-відмінників безкоштовно

Щоб проїхати в автобусі безкоштовно, школяреві необхідно показати щоденник з оцінками від 10 до 12 балів.

У Херсоні водій маршрутки під номером №33 перевозить школярів безкоштовно, але за умови, що учень має хороші оцінки в навчальному закладі.

Про це у Facebook написала місцева жителька Тетяна Близнецева.

"На 33 маршруті з'явився водій, який повертає школярам гроші за проїзд", — написала вона.

Щоб проїхати в автобусі безкоштовно, школяреві необхідно показати щоденник з оцінками від 10 до 12 балів.

За словами водія, таким чином він вирішив підвищити успішність учнів.

У коментарях до повідомлення, а їх понад п'ятсот, користувачі соцмережі хвалять водія за хорошу ініціативу: "Молодець, у дітей буде стимул навчатися", "Красава, сучасному поколінню школярів потрібна мотивація, а водієві — ні цвяха, ні жезла, а йому і його сім'ї — здоров'я".

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