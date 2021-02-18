Вакцинация в Украине остается политической проблемой, - блогер

Отмечается, что в Украине вакцинация остается политической проблемой, причем чиновников не беспокоит, что миллионы украинцев до сих пор не защищены от COVID-19

В Евросоюзе уже завершился первый этап вакцинации (сделали прививки медперсоналу). В феврале и марте начнется прививание пожилых (люди старше 70 лет). Израиль, который является мировым лидером по вакцинации населения, защитил все остальные возрастные категории и начинает прививки детей. Между тем, в Украине до сих пор продолжается спор, какую вакцину применять, пишет в блоге korrespondent Евгений Белоножко.

Блогер отмечает, что премьер-министр Денис Шмыгаль четко заявил, что Украина будет покупать вакцину с эффективностью более 70%. Соответственно, если исходить из медицинских показаний, то российская вакцина «Спутник V» может применяться. Тем более, это подтвердил известный медицинский журнал The Lancet (Великобритания), где были опубликованы предварительные результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». The Lancet пишет, что вакцина производства РФ показала 91,6% эффективности против COVID-19.

"Получается, нашим правительству и парламенту нужно сделать прививку от политического безумия, ведь в декабре 2020 году Украина отказалась от производства вакцины, которая является эффективной на 91%.

С другой стороны, возможно, правительство планирует покупать вакцину «Спутник V» в Европе, так же как и российский газ, ведь так «дешевле и безопаснее». Но цену этой безопасности мы видим в платежках за отопление и чувствуем на своем кармане", — указывает автор.

Белоножко напомнил, что именно "Виктор Медведчук, используя свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным, решил все вопросы с властями РФ и предложил Украине не просто покупать, а производить российскую вакцину на харьковском предприятии «Биолек». Производить вакцину, которую сегодня признает Венгерский национальный центр охраны здоровья. Вакцину, которую планирует производить и, который утверждает, что городской власти готова за средства местного бюджета купить 1 млн. Доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян. Вакцина повлияет на процесс реальной федерализации Украины?"

В материале отмечается, что в одной стране Европейского союза местные власти не покупают вакцину. Более того, структуры ЕС ведут переговоры о закупке от имени всех стран. Германия — федеративное устройство, но ни одна федеральная земля не проводит самостоятельные переговоры по закупке вакцины. Уровень жизни в Мюнхене, Берлине или Дрездене разный, но в богатой Баварии местные власти не додумалась покупать вакцину для жителей Мюнхена или Нюрнберга, потому что они имеют больше денег, чем жители Саксонии или Померании.

"В соседней Польше, которая в отличие от Германии является унитарным государством, власти обещают вакцинировать всех лиц, легально находящихся на территории страны (читай украинские заробитчане имеют шанс вакцинироваться быстрее, чем на Родине). Следует подчеркнуть, что в Польше власть всех крупных городов находится в оппозиции к центральной власти, но это не влияет на то, что вакцинация происходит централизованно. Варшава или Вроцлав не заказывают вакцину отдельно от правительства, хотя их бюджеты позволяют это сделать", пишет блогер.

"Кстати, на территории ОРДЛО украинцы будут вакцинированы именно российской вакциной, потому что Украина не предлагает альтернативного варианта. Получается, что власть ОРДЛО готова обеспечить украинский вакциной, которую признают в ЕС, а украинское правительство отказывается от производства и применения этой вакцины только потому, что она русская.

Как видим, в ЕС решают проблему защиты от пандемии и вакцинации с точки зрения здоровья собственных граждан. На этом фоне Зеленский & Co выглядят очень непривлекательно. Получается, что, например, Медведчук демонстрирует поведение европейского политика, для которого приоритет — это здоровье сограждан. А Зеленский с соратниками ведут себя то как туземные вожди из Африки, то типичные компрадоры из Латинской Америки.

Поэтому, к сожалению, в Украине вакцинация остается политической проблемой, причем чиновников не беспокоит, что миллионы украинцев до сих пор не защищены от COVID-19", — отметил автор.