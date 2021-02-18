Вакцинація в Україні залишається політичною проблемою, — блогер

Зазначається, що в Україні вакцинація залишається політичною проблемою, до того ж чиновників не турбує, що мільйони українців досі не захищені від COVID-19.

У Євросоюзі вже завершився перший етап вакцинації (зробили щеплення медперсоналу). У лютому і березні почнеться щеплення для літніх (люди старше 70 років). Ізраїль, який є світовим лідером з вакцинації населення, захистив всі інші вікові категорії і починає щеплення дітей. Тим часом, в Україні досі триває суперечка, яку вакцину застосовувати, пише в блозі korrespondent Євген Білоножко.

Блогер зазначає, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль чітко заявив, що Україна купуватиме вакцину з ефективністю більше 70%. Відповідно, якщо виходити з медичних показань, то російська вакцина «Супутник V» може застосовуватися. Тим паче, це підтвердив відомий медичний журнал The Lancet (Великобританія), де опублікували попередні результати третьої фази клінічних досліджень «Супутник V». The Lancet пише, що вакцина виробництва РФ показала 91,6% ефективності проти COVID-19.

"Виходить, нашим уряду і парламенту потрібно зробити щеплення від політичного божевілля, адже в грудні 2020 року Україна відмовилася від виробництва вакцини, яка є ефективною на 91%.

З іншого боку, можливо, уряд планує купувати вакцину «Супутник V» в Європі, так само як і російський газ, адже так «дешевше і безпечніше». Але ціну цієї безпеки ми бачимо в платіжках за опалення і відчуваємо на своїй кишені", — вказує автор.

Білоножко нагадав, що саме "Віктор Медведчук, використовуючи свої відносини з російським президентом Володимиром Путіним, вирішив усі питання з владою РФ і запропонував Україні не просто купувати, а виробляти російську вакцину на харківському підприємстві« Біолік». Виробляти вакцину, яку сьогодні визнає Угорський національний центр охорони здоров'я. Вакцину, яку планує виробляти і який стверджує, що міська влада готова за кошти місцевого бюджету купити 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тис киян. Вакцина вплине на процес реальної федералізації України?"

У матеріалі наголошується, що в жодній країні Європейського союзу місцева влада не купує вакцину. Більше того, структури ЄС ведуть переговори про закупівлю від імені всіх країн. Німеччина — федеративний устрій, але жодна федеральна земля не проводить самостійні переговори щодо закупівлі вакцини. Рівень життя в Мюнхені, Берліні або Дрездені різний, але в багатій Баварії місцева влада не додумалася купувати вакцину для жителів Мюнхена або Нюрнберга, тому що вони мають більше грошей, ніж жителі Саксонії чи Померанії.

"У сусідній Польщі, яка на відміну від Німеччини є унітарною державою, влада обіцяє вакцинувати всіх осіб, які легально перебувають на території країни (читай українські заробітчани мають шанс вакцинуватися швидше, ніж на Батьківщині). Слід підкреслити, що в Польщі влада всіх великих міст знаходиться в опозиції до центральної влади, але це не впливає на те, що вакцинація відбувається централізовано. Варшава або Вроцлав не замовляють вакцину окремо від уряду, хоча їх бюджети дозволяють це зробити", пише блогер.

"До речі, на території ОРДЛО українців вакцинують саме російською вакциною, тому що Україна не пропонує альтернативний варіант. Виходить, що влада ОРДЛО готова забезпечити українців вакциною, яку визнають у ЄС, а український уряд відмовляється від виробництва і застосування цієї вакцини тільки тому, що вона російська".

Як бачимо, в ЄС вирішують проблему захисту від пандемії та вакцинації з точки зору здоров'я власних громадян. На цьому тлі Зеленський & Co виглядають дуже непривабливо. Виходить, що, наприклад, Медведчук демонструє поведінку європейського політика, для якого пріоритет — це здоров'я співгромадян. А Зеленський з соратниками поводяться то як тубільні вожді з Африки, то типові компрадорів з Латинської Америки.

Тому, на жаль, в Україні вакцинація залишається політичною проблемою, до того ж чиновників не турбує, що мільйони українців досі не захищені від COVID-19", — зазначив автор.