В Киеве группа спортсменов жестоко избила двух сотрудников СБУ (видео)

Один из пострадавших находится в реанимации, а часть молодых людей суд отпустил под личное или родительское обязательство.

12 февраля на станции метро "Университет" группа из 7 спортсменов, в том числе трое несовершеннолетних, избили двух сотрудников департамента военной контрразведки СБУ. Об этом сообщает Resonance.ua.

В рамках досудебного расследования, было установлено, что спортсмены зашли на территорию метрополитена вечером в 20:36. Они перепрыгнули через турникеты, не заплатив за проезд. Спустившись на станцию, им сделали два сотрудника СБУ замечание, после чего завязалась драка. В результате избиения, у двух сотрудников выявлены множественные травмы. Один из них находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, множественными рваными ранами, сломанным носом и носовой перегородкой.

В клубе JC Ippon Kiev, который посещали самбисты, заявляли, что сотрудники СБУ якобы были в состоянии алкогольного опьянения. По их версии, один из сотрудников начал цепляться к одному из спортсменов и заблокировал ему дорогу. Остальные участники побоев якобы защищали своего друга. Якобы после этого сотрудники СБУ начали кричать и говорить о своих широких полномочиях и должностях. После чего вмешалась полиция. На данный момент они удалили соответствующий пост и очистили страницу в Фейсбуке. На странице клуба в Insagram никакой информации о происшествии нет.

Сестра одного из пострадавших сотрудников СБУ пишет, что в спортклубе хотят "замять" дело и акцентировать на том, что пострадавшие были якобы пьяными. Также она подтверждает информацию о том, что пострадавшие действительно являются сотрудниками Службы безопасности.

Отец одного из спортсменов рассказал еще одну версию происшествия. Он заявил, что якобы сотрудник СБУ поставил подножку одному из парней возле спуска с эскалатора. Якобы от сотрудника СБУ исходил запах спиртного, и он был агрессивно настроен. Об этом сообщают "Активні громадяни". Он утверждает, что видео, опубликованное в сети смонтировано. Ведь там нет кадров, что происходило на эскалаторе.

В результате начато досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса. Суд снял обвинения с одного парня. Четверых отпустили домой под личное обязательство, а двоих несовершеннолетних подростков отпустили под опеку родителей. Официальных заявлений со стороны СБУ или МВД о случившемся, на момент написания новости, не было.

Напомним, в конце января 2021 года в Киеве неизвестные напали на журналистов.