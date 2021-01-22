В Киеве на Печерске неизвестные избили журналистов

По данным СМИ, речь идет о работниках Радио Свобода.

В Печерском районе Киева 21 января на улице Коновальца произошла драка с участием журналистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Полиция начала досудебное расследование по факту нанесения легких телесных повреждений журналистам. Данное событие не связано с профессиональной деятельностью пострадавших, сообщили правоохранители.

"Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись", — сказано в сообщении.

На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления в полицию.

По факту происшествия начато уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

Страна пишет, что речь идет о работниках "Радио Свобода".

Три сотрудника "Радио Свобода" — корреспондент Марьян Кушнир, Денис Тимошенко и продюсер Александр Демченко шли по улице Коновальца, где на них напали около 6 человек и избили.

По их словам, их били руками и ногами по голове и туловищу. Потерпевшие вызвали скорую помощь и их отвезли в областную больницу. У них диагностировали ушибы и ссадины, подозревают и закрытые черепно-мозговые травмы.

Напомним, в ночь на 18 декабря, на Крещатике произошла драка между группой молодежи.