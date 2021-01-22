У Києві на Печерську невідомі побили журналістів

За даними ЗМІ, йдеться про працівників Радіо Свобода.

У Печерському районі Києва 21 січня на вулиці Коновальця сталася бійка за участю журналістів. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Поліція почала досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень журналістам. Ця подія не пов'язана з професійною діяльністю потерпілих, повідомили правоохоронці.

"Правоохоронці встановили, що троє журналістів поверталися додому. Між будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, унаслідок якого невідомі нанесли тілесні ушкодження представникам ЗМІ та зникли", — йдеться в повідомленні.

На місці події журналісти надали пояснення правоохоронцям і звернулися за медичною допомогою до лікарні. Двоє постраждалих написали заяви в поліцію.

За фактом події почато кримінальне провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження".

Країна пише, що йдеться про працівників "Радіо Свобода".

Три співробітники "Радіо Свобода" — кореспондент Мар'ян Кушнір, Денис Тимошенко і продюсер Олександр Демченко йшли по вулиці Коновальця, де на них напали близько 6 осіб і побили.

За їхніми словами, їх били руками і ногами, по голові і тулубу. Потерпілі викликали швидку допомогу, їх відвезли до обласної лікарні. У них діагностували забої та садна, підозрюють закриті черепно-мозкові травми.

Нагадаємо, у ніч на 18 грудня, на Хрещатику сталася бійка між групою молоді.